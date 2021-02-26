2011年英國電影《黃金花大酒店》（The Best Exotic Marigold Hotel）當年大受歡迎，在戲中飾演Norman Cousins一角的男星Ronald Pickup於前日離世，享年80歲。

Ronald Pickup的紀理人向BBC電視台表示Ronald因長期病患，在太太和家人的陪伴下安詳離世。Ronald於1964年憑科幻電視劇《超時空奇俠》（Doctor Who）出道，除了《黃金花大酒店》外，他近年亦參演過Netflix劇集《王冠》（The Crown）和電影《黑暗對峙》（Darkest Hour），他在《王冠》第一季飾演坎特伯雷大主教。此外，Ronald於1983年憑電視電影《Waters of the Moon》獲得BAFTA電視獎項提名，又參演過多個舞台劇以及在1983年占士邦電影《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）中演出。Ronald最後一部遺作是與「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）合演的《Schadenfreude》，正在進行後期製作。

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