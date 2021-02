韓國不少人氣劇集均改編自人氣網漫,早前客串《女神降臨》、曾演出《天空城堡》「黃宇宙」一角的澯熙,近日就拍攝改編自人氣網漫《Leave Me Not》的新劇《Must You Go?》。他孖新人女演員朴正妍和男團N.Flying成員李承協主演的《Must You Go?》,將於今日首播,香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

客串《女神降臨》

《Must You Go?》合穿越、愛情和音樂題材於一身,以朝鮮時代的宮廷音樂廳、現代娛樂企劃公司為主要背景,講述朝鮮三大音樂家之一朴延(澯熙飾),意外穿越到600年後的現代,遇上了和戀人外貌相同的街頭表演少女閔有貞(朴正妍飾),二人透過音樂逐漸譜出戀曲,同時講述一眾20代年輕人克服困難、努力追逐夢想的故事。

童星出身、現年21歲的澯熙,既是演員亦是男團SF9的成員,他早年憑《天空城堡》「黃宇宙」一角彈起,獲網民大讚演得又唱得。澯熙坦承角色令自己知名度大增:「不過比起姜澯熙,身邊的人更加知道黃宇宙。」令他一度考慮把名字改成「姜宇宙」,相當搞笑。早前他在《女神降臨》中特別出演車銀優和黃仁燁的好友「鄭世延」,更為劇集深情獻唱OST。

處男演出多吻戲

早於2007就以童星身份活動的澯熙,雖然已拍戲超過十年,不過《Must You Go?》是他首度擔任男主角的劇集。為了演活天才音樂家一角,他特地在開拍前進行特訓,苦練韓國傳統樂器伽倻琴,另外預告中亦見到他會上演多場吻戲,令人期待劇中的感情線發展。

