有「燈神」之稱的蕭若元與游學修日前在社交應用程式Clubhouse，就「香港電影已死」及「香港電影回復80年代光輝機率是零」兩個話題展開激烈對話，其後兩人在各自的YouTube頻道繼續隔空舌戰，引起不少圈中人及網民討論，田蕊妮和杜汶澤兩公婆先後在網台訪問及社交平台上支持游學修。有人更指這場談的不只是電影業界的問題，更是傳統電影與新媒體的兩個世代之爭，渾水及曾志豪兩位不同界別的KOL，亦在各自的社交平台表達意見，渾水更直言要無償資助15萬予游學修。游學修今午於渾水FB致謝，但婉拒對方的資助，坦言現時未有眾籌打算。

金融專欄作家渾水，昨晚在facebook以公開信形式向游學修表示支持。他開宗明義表示與對方互不認識，但認識蕭若元，卻認為道理在游學修那邊。文中渾水寫道：「蕭若元說你不會成為下一個周星馳周潤發，沒相干，我和你也面對同一個世代瓶頸，我做金融，大概這輩子也不能夠超越馮景禧（銀行家）和香植球（股壇怪傑 ）。 你被上一代看輕的心情，我大致理解。」他坦言自己不懂演藝界，但覺得「與其打口水戰，倒不如大幹一場，為我們這個世代出一口氣」，渾水謙稱自己並非林建岳、古天樂及洗米華，因此只能無條件拿出15萬，資助游學修的YouTube頻道試當真拍攝影片。

渾水在文中直言「我覺得很有趣，想陪你發癲」，又謂自己認識一些老闆及媒體高層，在台灣亦有朋友，提出只要游學修有需要，他可以代為推廣及介紹。文末，渾水抵死地表示只有一個要求：「如果你拍出來的作品衰過《3D肉蒲團》的話，搞人體爆炸和換Ｘ啫啫揈車轆，我絕對不會放過你。請你拍一套代表我們這個世代香港人的作品，幫我們出一口氣。」

不少網民隨即留言感謝渾水，亦有網民表示：「唔使擔心，有燈神加持，一定成功！ 」、「感謝還在香港的香港人 」及「不要忘記，被燈神睇死是一種祝福來的！ 」當然亦有網民認為渾水此舉有抽水之嫌，但亦有網民指渾水出錢，其實只是他一貫作風。

游學修答謝：試當真隨時開戲

游學修今日下午在渾水的專頁親自回應，他用上試當真的經典開場白「早晨！」，先感謝對方好意：「在如此艱難的日子裡願意無條件出錢支持，難能可貴！」游學修認同渾水所言要大幹一場，但透露暫時不會眾籌「開戲」。他又寫道：「我遲早會拍『電影』，但似乎不是今天。再者，自從試當真之後，事實上我已經隨時可以開戲。感恩社會還有像你這樣的熱血青年，讓我們繼續一同奮鬥！多謝！」《蘋果》亦以短訊聯絡游學修，他表示：「已經喺佢度留言回覆咗，其他唔多講了，付諸行動。」

另外，曾任《頭條新聞》主持的曾志豪，前晚在他的YouTube直播亦有提及「游燒大戰」，他認為兩人其實是各自表述不同概念：「冇得拗，因為根本係牛頭唔搭馬嘴，老燒講緊香港電影唔會返去8、90年代嘅光輝盛世，最有趣係游學修同學話自己都同意唔會返去8、90年代， 因為佢都冇諗住要複製，佢有自己嘅世代，其實佢哋可以握手喎。」但他直言現時無論電影、音樂、劇集的產量比從前多，兩個年代的競爭、產量、娛樂的選擇亦不同。曾志豪認為蕭若元指游學修拍的YouTube影片是過了火，又指現時是自媒體世代，年輕人希望在新平台打出新天地：「其實有啲矛盾，老蕭咪一樣喺YouTube笑緊人喺YouTube拍片，YouTube其實係潛力無限嘅新世代。」

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