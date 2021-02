19歲美國小天后Billie Eilish今日推出Apple TV+紀錄片《朦.太奇世界》(The World’s a Little Blurry),她昨日在山上舉行首映活動,即席獻唱歌曲《ilomilo》。導演 R.J. Cutler由Billie灌錄首張個人大碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》期間,拍到去年格林美頒獎禮,與樂迷分享Billie成名之路。

Billie Eilish自成名後,感情生活一直保持低調,她在紀錄片就罕有地公開她與黑人饒舌歌手7:AMP的關係。原名Brandon Quention Adams的7:AMP在片中首次現身是Billie 16歲的時候,Billie慶祝17歲生日時還拖着Brandon的手。Billie直認很愛Brandon,但卻難以捉緊男友。Billie的父母雖然支持女兒拍拖,但亦向Billie溫馨提示Brandon有自毀傾向,指他生氣時將手打落牆上致骨折,又指完全不了解他過往居住的地方和過去。Billie後來因為演出得不到男友的支持,而決定與Brandon分手。此外,電影亦記錄Billie由Justin Bieber的忠實fans變成好友關係的經歷,成名後又變成Katy Perry和未婚夫奧蘭多布魯(Orlando Bloom)的偶像。

