19歲美國小天后Billie Eilish今日推出Apple TV+紀錄片《朦．太奇世界》（The World’s a Little Blurry），她昨日在山上舉行首映活動，即席獻唱歌曲《ilomilo》。導演 R.J. Cutler由Billie灌錄首張個人大碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》期間，拍到去年格林美頒獎禮，與樂迷分享Billie成名之路。

Billie Eilish自成名後，感情生活一直保持低調，她在紀錄片就罕有地公開她與黑人饒舌歌手7:AMP的關係。原名Brandon Quention Adams的7:AMP在片中首次現身是Billie 16歲的時候，Billie慶祝17歲生日時還拖着Brandon的手。Billie直認很愛Brandon，但卻難以捉緊男友。Billie的父母雖然支持女兒拍拖，但亦向Billie溫馨提示Brandon有自毀傾向，指他生氣時將手打落牆上致骨折，又指完全不了解他過往居住的地方和過去。Billie後來因為演出得不到男友的支持，而決定與Brandon分手。此外，電影亦記錄Billie由Justin Bieber的忠實fans變成好友關係的經歷，成名後又變成Katy Perry和未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的偶像。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！