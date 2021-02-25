知名傳媒人蕭若元日前與新晉演員游學修，在社交媒體Clubhouse討論「香港電影已死」以及「香港電影回復80年代光輝機率是零」等話題，兩代電影人意見分歧展開激烈討論，及後他們更在Youtube自家頻道上出片繼續爭辯，火藥味十足。

「冇人可下判斷」

蕭若元在討論中批評香港自80年代後影圈幕前幕後已再沒有人才出現，接着又批評時下年輕人拍攝的網片、Youtube片是「小兒科」，如果想以這些「小學雞」影片來重拾當年影圈的光輝，機率是零，他更以評論員口吻批評年輕人拍片：「其志可嘉，其愚可憫。」力指他們潛意識希望有日會變成周潤發或周星馳。游學修隨即拍片回應前輩睇法，強調時代及世界已改變不少，香港電影業仍有希望，未來出路甚至可能就是被蕭若元形容如「小朋友煮飯仔」的網片，他更指出網片甚至將來可能在大銀幕上播放。

游學修批評蕭若元是老人家視野有限，反問對方：「點解唔可以用新嘅方式成就下一個人？雖然嗰個唔係周星馳、周潤發，但點解就唔可以係新嘅天王巨星？點解下一個天王巨星一定要用返80年代工業模式先能做到？點解仍覺得拍片嘅人一定會執着於金像獎、奧斯卡？」他最激動的是蕭若元指年輕人「機會是零」，他覺得冇人可以如此下判斷：「咁即係叫年輕人去死，咁我真係唔知你每日喺網上發表咁多嘢做乜！」

阿澤撐電影有救

杜汶澤和太太田蕊妮亦有留意兩人爭辯，阿澤日前在fb留言：「游學修真係越嚟越靚仔，尤其係俾燈神加持咗之後，連額頭啲黑氣都冇埋⋯⋯呢次香港電影有救喇！感恩這地球有燈，讓我們的下一代看到前路！年輕電影人，加油呀。」而阿田昨日在YouTube接受張寶華訪問時亦說：「如果唔係多得蕭生呢啲前輩，佢哋咁樣去衝擊我哋，你嗰股勁未必有咁勁，有時人都需要少少呢啲鞭策。」除拍電影，游學修近年開設的YouTube頻道「試當真」吸引了不少年輕人追捧，已有逾17萬訂閱，其中一條《狂舞派2》短片上載六日已有逾37萬點擊。