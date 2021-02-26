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韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。日前韓媒爆出咸素元及陳華離婚的消息，咸素元亦沒有否認婚變，更有指陳華想離婚的決心很大。

IG剖白心境

咸素元今日在IG貼出與陳華咀嘴的恩愛合照，以及與老爺、奶奶的一家五口合照，承認婚變並指自己正努力挽救家庭，她寫道：「我們因為非常相愛而結婚，曾以為在愛情面前，年齡、國籍、人們的視線等都不是任何阻礙，但（現在）像是一個成為家人的過程。我會守護這個家庭，相信我，請稍等一下，拜託了。」

再度更新IG

由於韓媒連日來都報道其婚變傳聞，連累咸素元的家人也受指摘，今午咸素元再更新IG，並留言：「對家庭和家人的指摘是最難受的。幫幫我吧 ，只鬧我一個人就好。」

暗示雨過天晴

而一直未有開腔回應婚變傳聞的陳華今晚終於更新IG，並上載女兒出世時他親手抱着女兒的照片，並留言：「#重新開始#再次努力#爸爸」，似乎暗示與老婆咸素元雨過天晴，他將會為二人的婚姻再次努力，專心做好個好爸爸。

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