迪士尼與彼思最新力作《靈魂奇遇記》（Soul）本月18日在港上映，口碑票房同樣理想，香港開畫8日（2月18日至25日），入場人次達71,779人，屬本地戲院重開後入場人次最多的外語片。

《靈魂奇遇記》在全球多個國家開畫以來，叫好叫座，靠口碑吸引觀眾捧場。《靈魂奇遇記》在中國，登上彼思動畫中國史上房票首三位。在台灣，更在2021開始的新年檔期連續五周成為台灣票房冠軍，全台票房累計已經超過1.５億台幣。截至2021年今日，《靈魂奇遇記》全球總累積票房衝破1.8億美元（逾14億港元），強勢爭金球獎的最佳動畫。

另外，迪士尼與彼思另一新作《盛夏友晴天》（Luca）暫定7月上映，昨日有最新預告曝光，該片又是《玩轉極樂園》（Coco）、《靈魂奇遇記》的強勁班㡳，會由意大利海㡳走到海邊小鎮，展開充滿陽光和笑聲的盛夏狂想曲，會是一套集友情與夢想的合家歡新片。《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的自身經歷所啟發，恩里科在意大利熱那亞（Geona）成長，童年深受日本動畫大師宮畸駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。

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