向太陳嵐寶貝仔向佐前年9月娶台灣女星郭碧婷，去年中秋節迎接愛女「小奶皇」，向華強及兒子向佐日前申請依親移民到台灣，希望多些時間陪伴「小奶皇」，向太早在今年2月在微博貼出台北新屋的照片，見她心情不俗，等待當局批老公及兒子的依親居留，又指港府已發良民證到台灣，昨日經過相關單位審查，最終駁回向氏父子申請。

而台灣行政院長蘇貞昌今日接受媒體訪問，稱台灣政府各部門要保護國民安全，相關案件經過嚴謹程序以保護國家安全為第一。

中國星老闆向華強與藝人兒子向佐去年向台灣當局申請「依親居留」，皆因向太陳嵐及向佐太太郭碧瑤皆是台灣籍，向太否認是移民，只是方便兩父子在台灣出入及逗留。之不過由於向華強家族成員疑與共產黨關係密切，向華強曾公開支持制定港區國安法，兒子向佐則是共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員，因此這個申請案立即引起外界關注。

經台灣國安局、陸委會及移民署等開會審理，認為他們父子有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，因此以恐「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動」理由駁回依親居留申請，而昨日向太陳嵐回應台灣《蘋果新聞網》說：「事情總有水落石出的一天。」向太表明不願多說，但有可能的話會再申請。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！