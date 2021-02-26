每逢佳節，總是離不開愛情話題，歌都有得唱「幾多對持續愛到幾多歲」，一開始為了追求心儀對象，上刀山落油鑊在所不辭，到相處久了，人卻越來越hea，曾經講過要跟你周遊列國，而家變到連外出去邊都懶得去想，愛情當然不應以日常「靠北」去維繫！？

去年金馬大贏家《消失的情人節》近日終於上映，食正元宵節及白色情人節檔期，不少網民看完這齣新戲均稱有驚喜，再次喚起愛情的初衷。活在PTGF流行年代，生活及網上充滿不少誘惑，有人選擇以PTGF視作伴侶、有人選擇精神出軌找「網上情人」談心，單純的愛情變得矜貴。

在人生當你隨口講一句承諾，卻有人銘記於心，看似天方夜譚，不過《消失的情人節》戲中男主角「阿泰」卻願意用一輩子去守護，每日寄信給這位傾慕的女生，正正就是簡單的守諾，用慢半拍的宅男「追女攻勢」，最終打動「女神」芳心。難能可貴在於戲中剩女「曉淇」以為無市場價值時，卻意外發現兒時玩伴從沒違背她的戲言，憑着這一份安全感勇敢去愛，一生尋尋覓覓的愛情到頭來就是這樣簡單。

雖然這套電影時間線刻意打亂，被籲為愛情版《天能》，其實這個劇本早在20年前，台灣導演陳玉勳已經寫好，只是一直未有投資者，他才把搞笑浪漫的稿本《消失的情人節》封存在書櫃。該片講述一個凡事要比別人行得快的女仔，與一位做事比別人行得慢的男仔，結果慢半拍宅男獲上天賜一天的誤差，這一天所有人停頓，只有他可以走動，而這天剛巧是「情人節」，同時從男、女主角互動道出每個人生活節奏不同，有人心急無耐性，有人滋油淡定，愛侶之間相處就要互相磨合，取得平衡。

「世紀賤男」舞蹈老師

除了有趣的故事線之外，在戲中演「世紀賤男」舞蹈老師的周群達，以跳舞哄闊太、呃女仔，同時食正早前香港爆出疑似「跳舞群組」的熱話。其實周群達是香港人，原名黎登勤，是前香港滑浪風帆隊代表，也是奧運滑浪風帆金牌得主李麗珊的表弟，2000年演電影《I Do戀性世代》時，曾跟陳文媛相戀 ，後來陳文媛跟陳冠希拍拖。早年他在香港當模特兒，2000年首次參演電影《I Do戀性世代》，之後便往台灣發展，拍過多部台劇，2017年曾返港拍劇集《反黑》演鬼王。

《蘋果》記者早前出席視像對談記者會，導演陳玉勳談到構思這故事已是20年前，「我在20年前已寫了這個架構，後來很多人都拍世界暫停的題材，令我有點沮喪，幸好多一天、少一天的故事未有人拍過。」戲中有一場時間停頓的大場面，在台北最繁華地段信義區取景，導演坦言只有3小時拍攝，「由於當天附近有展覽，我們要申請交通管理，我們凌晨2、3點就在現場練習停頓動作，因為只可以在早上7點拍到10點，所以事前做了許多安排和排練，蠻辛苦和困難」。

至於，32歲女主角李霈瑜，本身是模特兒，近年轉戰當主持，首次在《消失的情人節》擔正，在戲中演又傻又土的台妹，她在視像訪問談到演這個角色，她笑言︰「我每天都很害怕，也沒有時間想其他，我們要花很多時間去調節。」導演笑指她是漂亮的女孩，可是在戲中將她弄得很醜。而32歲男主角劉冠廷前年憑《陽光普照》獲金馬男配角，演技被肯定，導演指他在角色上加入不少個人元素，導演續道︰「他會提出很多意見，如在海邊手指觸手指的一幕，還有在巴士旁跪下的一幕，都是他想出來的主意。」李霈瑜坦言羨慕對方，不單止能做好自己的本份，還可以想更多，來豐富各人的角色。

由台灣導演陳玉勳執導，台灣新生代演員劉冠廷、李霈瑜主演的《消失的情人節》，在去年11月的金馬獎中囊括5獎，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳視覺效果成為大贏家。原本於去年12月10日在香港上映，可是遇上戲院被封，到上周四（18日）才重開，順延至昨日（25日）才上映。

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