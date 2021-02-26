林二汶和余迪偉主持的ViuTV節目《晚吹—又要威又要戴頭盔》，最新一集請來三位水手，分享在出租遊艇工作時的所見所聞，更揞名爆選美出身的過氣男女藝人狂野私生活。

化名肥龍的水手，透露曾見過選美出身的女藝人疑似落遊艇搵老細，雖然節目組將他講的「X姐港男」時消音，但明顯是講港姐和香港先生。「報道話佢係有男朋友，甚至有未婚夫，但畀我哋見到好似落嚟搵食搵老細，呢頭同呢個攬頭攬頸密密斟，打晒茄輪咁。又見港男同女朋友一齊玩，初頭好開心，唔知個女仔講錯一句乜嘢，就一把星（掌摑）埋去，個女仔匿埋喺房喊到走為止。」

另一位水手就表示曾在電視上見過一個好好先生，在船上與一班性感女仔玩到攬攬錫錫，遇老婆來電嚇到要全場靜音。「佢將成架船嘅人同音樂聲靜晒，要交待自己有嘢做緊，你喺電視見佢好正氣好好先生，原來私下咁嘅。」還有另一位形象健康的出名公眾人物，亦做出一些令人意外的行為，「佢形象好似係打擊毒品、任何罪惡嗰啲健康人生，但畀我見到食煙，但煙味比較特別唔知咩嚟啦，就問你啱唔啱，咁我哋就唔食呢啲啦。」

三位水手在遊艇上見盡千奇百趣，有全裸船P、帶秘密情人上船，又有男生溝幾種酒灌醉女仔，當中不乏愛情動作場面，「最惡劣嘅，見過有老闆同年輕女仔入房半個鐘，唔知個女仔係咪生理期，佢哋由張床玩到去廁所，再玩到大廳，最後我哋入去執嘢，一開門好似屠房咁，周圍都係血。」

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