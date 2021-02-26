新增趙炳圭內容及圖片

近日不少韓星被爆涉校園暴力，包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀等。

事務所斥造謠

男團MONSTA X的27歲基賢亦被狙擊，有網民指控他於讀書時期曾搶同學錢、施暴，受害人更稱因而有輕生念頭，基賢所屬的事務所曾發表立場斥網民造謠，但基賢今日就在官方網站發文道歉：「很抱歉讓大家失望，以後也會在心裏深刻反省。時間過了很久，我也懷疑是否忘記了自己曾做過的事，回想過去時，我承認自己不是一名只專注學業的學生，亦有做些學生不應做的事，對於這部份，我沒有辯解的餘地，如果有人因為我在學生時期的不成熟態度或行動而受到傷害，在此真心致歉。」

親筆信道歉

除了基賢，男團Stray Kids的20歲成員鉉辰亦被爆是校園暴力加害者，鉉辰今日亦在官方社交網上公開親筆信道歉，他寫道：「在此先向學生時代因我的錯誤言行而受到傷害的人，表示真誠的歉意，回想我當時的行動而感到慚愧，不管是不是故意，給他人造成無法洗去的傷害，是絕對不能原諒的，雖然有些遲，但我想當面向被我傷過的人道歉，並通過這篇文章求得寬恕。」

多次否認

另外，人氣劇《驅魔麵館》男星趙炳圭雖然多次否認涉及校園暴力，不過因為爭議仍然存在，所以他有份出演的KBS綜藝節目《Come back home》今日就宣佈暫緩他的出演，節目方面表示：「暫緩趙炳圭出演，希望任何一方都不要有無辜的受害者。製作團隊一直慎重對待有關趙炳圭的爭議，雖然趙炳圭方面正就事件進行法律行動，但因為未有這麼快會有判決，所以決定暫緩他的出演，希望盡快查明事實真相。」

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