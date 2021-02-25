「大眼雞」余子明曾效力無綫43年、拍攝逾200部劇集，去年決意離巢，原因是近幾年改簽一年一騷，由大忙人變大閒人，令他不再留戀。子明哥20多年前在內地拍《尋秦記》時發生意外導致腦出血，幾乎失去性命，他大嘆：「我做咗40幾年，冇甩漏過，做足畀你睇，做到幾乎連條命都冇咗，我都冇怨過。」

現年77歲的余子明曾經是無綫大忙人，一至五做《歡樂今宵》，與夏雨主持的趣劇《大眼雞與單吊西》尤為受歡迎，觀眾都愛稱子明哥做「大眼雞」。那些年，他既要做《歡樂今宵》又要拍劇，《封神榜》的姜子牙、《季節》演媽打鄧碧雲堂妹夫阿富，還有《尋秦記》 到去年播出的《踩過界II》，他都有份演出，加入無綫43年演出超過200部劇集。可惜這位昔日大忙人，過去幾年慘變大閒人，加上無綫要他改簽一年一騷，因此去年決定離開不再續約，他說：「無謂啦，我簽咗都冇嘢畀我做。我要你嗰一萬幾千做乜？同我講一年一個騷，我唔使食飯呀？佢哋話梗係有嘢畀我做，我話我坐咗成年都冇乜嘢做，所以我咪唔簽，畀一個騷養我一年、綁住我一年呀？」中氣十足的他日前接受《蘋果》專訪時親揭離開無綫原因。

拍《尋秦記》險喪命

子明哥是潮州人，講說話特別有火，記者跟他講起劉江、雪妮等一個個前輩藝人去年跟他一樣離開無綫，子明沒好氣的說：「梗係啦，人哋雖然唔志在錢，面子問題吖嘛！同埋自己感覺上唔舒服，我又唔係唔做得，你要靠social，我做嚟做乜啫？我做咗40幾年，冇甩漏過，做足畀你睇，仲有喎，喺你度做，做到幾乎連條命都冇咗，我都冇怨過你。」話口未完他即除帽展示頭上疤痕，清楚見到有兩個凹位。

2000年子明哥返內地拍《尋秦記》，與郭羨妮先後登上馬車，子明哥一上車，整部車便突然塌下來，撞到他腦出血：「當時我個頭好似裂咗，痛到我唔識嗌。」因為戴了頭套，子明哥不知道自己有沒有流血，自覺還頂得住，為免影響拍攝進度，他就頂硬上繼續開工，直至收工後有嘔吐感覺，還以為是同劇林峯、宣萱患感冒傳染自己，就隨便食止痛藥算數，如是者一頭痛便食止痛藥，幾日後返到香港，他還跟李海生到余慕蓮家打麻雀，打了幾粒鐘又再頭痛才回家休息：「我醒咗之後原來喺醫院，大仔坐我隔籬。」原來當晚返家後，大仔知道子明哥身體不適，即送父親到養和醫院求醫，但所有過程他全部斷片。

子明哥說：「嗰日門診醫生睇睇吓覺得唔對路，同我個仔話『你爸爸個腦有問題，即刻搵腦科醫生睇睇。』照咗X光後，醫生話我成個腦歪咗，入邊開始流血。」結果醫生在他頭頂鑽了兩個窿做手術，手術費連兩星期住院費埋單20多萬元，問無綫可有為他買保險？子明哥說：「有，個仔一睇（保單），話最平最賤呢間，無綫同我哋買嗰間，計起上嚟10幾20萬（賠償），無綫津貼下仲差四萬，無綫同我講『子明哥，你唔好令我難做吖，八萬公司出咗四萬，嗰四萬當你OK啦。』我話『得，如果呢四萬令你難做，何必呢？四萬我畀得起，我咪當輸咗去囉。』」

「有錢同啱我嘅都做」

訪問期間，子明哥多番提到自己今日一切都是「上天安排」，他笑說：「我個樣（失笑）……我成日好感恩，好多謝上天，書又唔係讀得多，我出嚟做嘢又舒舒服服，唱唱吓冇歌唱，諗住死喇，突然又有呢份工做，係好開心。」問到可有興趣出山拍劇？他說：「暫時我決定咗退休，但若果有其他嘢做，有錢嘅同啱我嘅，我都做㗎。」他更在記者面前耍功夫，笑說：「我仲得！」

撰文：戴彩煥

場地提供：阿肥火鍋