前小虎隊成員林利，2017年確診患上直腸癌第3期，可幸2018年完成切除手術後，身體康復理想，前年7月與年輕14歲的台灣女友陳貞均（Erin）結婚，成為台灣女婿。昨日他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時承認，83歲母親喉部確診淋巴癌3期，為照顧在港病母，跟太太Erin已分隔兩地4個月。

留港照顧病母

林利母親除患有淋巴癌外還有失智症，所以極需要親人照顧。去年10月疫情嚴重時，林利試過為見病母曾衝入醫院，在醫護答應會照料好母親後才離開。但不到一個月，林利最終決定接她回家照顧，為此他到醫院學抽痰，在過去4個月時間，林利24小時在家守候，病榻前陪睡、為母親洗澡、抽痰克盡兒子本份。日前，林媽媽終於可以除掉喉管自行呼吸，林媽媽亦可以外出散散步曬曬太陽。在相對的日子，母子已有共識，只做電療不化療。林利直言是過來人，明白患癌的痛苦，他說︰「我也得過癌症，知道媽媽很痛苦，但她心疼我，就算有痰也忍住，怕我太累，但我又懂她這種個性，唉，她愛我，我也愛她。」他坦言常痛哭，感嘆「沒人幫得了我」。

疫市開台式餐館

因應疫情及照顧林媽媽，跟結婚一年多的妻子要港台兩地相隔，他們除了靠視像聯絡外，亦在Facebook拍「笑臉」給太太及粉絲來傳情。林利話夫妻已錯過了農曆年、情人節及元宵，他說：「她也有發脾氣或撒嬌的時候，女孩子嘛，要哄的，謝謝她很體諒我。」他們亦趁這個時間談到生育問題，林利話原本想生小孩子陪伴太太，不過想到時局和教育等問題，已決定不生。由於疫情香港房租稍為下降，所以林利一個月前和3位朋友在荔枝角合資開了一間台灣菜餐廳，專賣台灣的牛肉麵、滷肉飯、胡椒蝦等。他打算等疫情趨緩後，帶媽媽到台灣，至於自己先前的大腸癌，預計今年6月再去醫院覆診，面對難關他一直都抱着「關關難過關關過」的樂觀態度。

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