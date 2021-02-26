今天是元宵佳節，亦是麥秋成和湯怡（Kathy）註冊的好日子，二人今日在陽明山莊舉行婚禮，早上約10時，一對新人從會所步出大門，讓傳媒拍照，穿上中式裙褂的湯怡，手上戴滿龍鳳鈪，其中一對是老闆楊受成送的超巨型龍鳳鈪！兩人應要求大方停步任影，新娘笑容甜蜜幸福，麥秋成隔着口罩錫老婆兩次，他們隨後登上勞斯萊斯花車行大運行足20分鐘。

新娘好友張惠雅 （Regen）擔任伴娘，麥秋成的細佬任伴郎，Regen接受訪問時，表示大家很enjoy這個party，問到昨晚有否搞告別單身派對？她說：「我哋都係開心食吓湯圓，都唔算係party，識咗佢咁耐，知道佢係一個好沉悶嘅人，好似平時一樣咁早瞓，麥秋成都好照顧老婆，亦預備好晒所有嘢，初初都擔心湯怡辛苦，始終佢大住個肚，不過麥秋成好好，全程安排晒啲嘢，而且完全唔使佢操勞。」Regen笑言反而一班姊妹計劃完成婚宴後，齊齊去打邊爐慶祝。

問到今早接新娘的情況，Regen說：「我哋拎開門利是好順利，新郎準備咗一大袋利是畀我哋攞，不過我哋未數，所以暫時唔知幾多錢，我哋玩新郎嗰陣都好鬆手，麥秋成本身係排舞大師，安排咗佢做啲人類唔可能做到嘅瑜伽動作，仲有啲愛的宣言，到咗斟茶嘅時候大家仲喊晒，好溫馨。」據知湯怡爸媽為女兒戴龍鳳鈪時，按傳統習俗扭了多下，寓意希望女兒多子孫，繼續生不停。

在婚禮舉行前夕，一對新人在社交平台貼出婚紗相並留言：「明天我們正式行禮，在疫情下舉辦婚禮 一點也不容易，也因限聚令的關係，嘉賓人數有所限制，希望疫情快點過去，然後舉辦一個大型婚宴，邀請各位親朋好友，謝謝各位的祝福！」

註冊儀式在今午舉行，由崔建邦擔任司儀，郭富城、小美、楊受成、Jackal@DearJane、Sunny Wong及英皇高層許佩斯等亦有出席，城城說：「今日係好開心嘅事，一定要嚟祝福佢哋，秋成幫過我做演唱會，之後做咗排舞師，睇住佢成長，我都好開心，我同湯怡喺電影上都有合作過。」問到會送甚麼禮物給一對新人，他笑說：「送利是好啲，等佢哋鍾意買乜就買乜。」至於會否分享爸爸經？城城則說：「今日係佢哋大日子，一定會好忙，留返遲啲先傾吓做爸爸嘅心得，係開心o架，當然都要錫老婆。」

身在內地的陳偉霆在IG上分享兩人在註冊後的咀嘴相並留言：「永遠幸福快樂。」不過有網民誤會以為新郎是陳偉霆。

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