薛家燕在情人節當日宣佈將榮升做嫲嫲，二仔石耀庭在IG宣佈太太有喜。正所謂人逢喜事精神爽，家燕姐今日在觀塘出席代言活動，全程心情勁靚，笑言知道新抱有喜後，興奮到失眠：「我第二日瞓醒即刻問朋友煲咩湯補身，本來諗住發揮吓啲廚藝，煲多啲好湯、炒多啲好餸畀新抱食，以前我有咗BB時，足足重咗40磅，但係新抱話唔使煲咁多，要循序漸進，小心揀飲擇食，所以依家變咗一個禮拜煲1、2次湯畀佢。」

家燕姐還笑言由去年年尾開始就行運，不過她直言希望將好運送給兒女：「我梗係想啲仔女開枝散葉，我都生咗3個，咁佢哋都要盡可能喇，不過佢哋都有自己嘅計劃。我仲有2個女未結婚，希望佢哋唔好太忙，可以拍吓拖。今年我決定減少工作，要擺多啲時間湊孫，所以個女都可以唔使咁多嘢做，可以抽吓時間拍拖。」講到師傅指她紅鸞星動，她笑言：「我好多人追㗎，只係睇我心唔心動啫，不過紅鸞星動都可以話得到好多人喜愛，有好多觀眾支持。」

至於今晚元宵節的活動，家燕姐笑言與男友隔空談情慶祝：「我已經買咗湯圓，諗住隔住個『芒』一齊食，有我陪住佢食，湯圓都特別甜呀！」

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