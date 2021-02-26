「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜……」相信80後出世嘅人，無論鍾唔鍾意食麥當勞都好，都一定記得呢句家傳戶曉嘅急口令。不過呢個紅足30幾年的急口令，最近就被俘虜萬千女人心的姜濤改寫，麥記更將急口令中的「人人食過笑哈哈」改成「『姜B』食過笑哈哈」，就連經典都要為姜濤而改，可見佢嘅威力幾咁強勁，相信一班「姜糖」應該好受落！

姜濤今次為麥記推出的新包做代言，麥記除了將急口令融入姜濤暱稱外，更為他推出「姜B餐」同「姜B卡」，而今次呢個「姜B」急口令除咗要Rap，更要跟住姜濤在廣告中的舞步去跳，雖然勝出者只得姜B簽名的咕𠱸做禮物咁大把，但可見麥記對呢位叱咤頒獎禮上奪得「我最喜愛的男歌手」的姜濤重視程度。

其實呢個麥記巨無霸急口令早在1984年登場，如果成功在6秒內挑戰，就可以免費得到一杯汽水及一張獎狀，不過之後到唐詩詠有份拍的版本，就已經將本來要6秒改成5秒，而禮物方面亦由汽水、獎狀變成食物造形玩具。

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