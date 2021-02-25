現年77歲的余子明曾經是無綫大忙人，星期一至五晚晚做《歡樂今宵》（EYT），與夏雨主持的趣劇《大眼雞與單吊西》尤為受歡迎，觀眾都愛稱子明哥做「大眼雞」。那些年，子明哥既要做《EYT》又要拍劇，《封神榜》的姜子牙、《季節》演媽打鄧碧雲堂妹夫阿富，還有《尋秦記》 到去年播映的《踩過界II》，子明哥都有份演出，加入無綫43年閒閒地演出超過200部劇集。可惜這位昔日大忙人，過去幾年慘變大閒人，加上無綫要他改簽一年一騷，子明哥去年決定離開不再續約。

「無謂啦，我簽咗都冇嘢畀我做。我要你嗰一萬幾千做乜？同我講一年一個騷，我唔使食飯呀？佢哋（指TVB）話梗係有嘢畀我做，我話我坐咗成年都冇乜嘢做，所以我咪唔簽，畀一個騷養我一年、綁住我一年呀？」中氣十足的子明哥日前接受《蘋果》專訪時親揭離開大台原因。

子明哥是潮州人，講說話特別有火，記者跟他講起劉江、雪妮一個個前輩藝人去年跟他一樣離開無綫，子明沒好氣的說：「梗係啦，人哋雖然唔志在錢，面子問題吖嘛！同埋自己感覺上唔舒服，我又唔係唔做得，你要靠social，我做嚟做乜啫？我做咗40幾年，冇甩漏過，做足畀你睇，仲有喎，喺你度做，做到幾乎連條命都冇咗，我都冇怨過你。」

話口未完子明哥即除帽展示頭殼疤痕，清楚見到有兩個凹位。

「做到幾乎死咁滯，當然我老婆講呢啲係我自己唔小心，而家又冇事咪算囉。」

意外追溯至2000年，子明哥返大陸拍《尋秦記》，與郭羨妮先後登上馬車，子明哥一上車，整部車便突然塌下來，撞到子明哥腦出血。

「當時我個頭好似裂咗，痛到我唔識嗌。」因為戴了頭套，子明哥不知道自己有沒有流血，自覺還頂得住，為免影響拍攝進度，他就頂硬上繼續開工，直至收工後有嘔吐感覺，還以為是同劇林峯、宣萱患感冒傳染自己，就隨便吃止痛藥算數；如是者一頭痛便食止痛藥，幾日後返到香港，他還跟李海生到余慕蓮家打麻雀，打了幾粒鐘又再頭痛才回家休息。

「我醒咗之後原來喺醫院，大仔坐我隔籬。」原來當晚返家後，大仔知道子明哥身體不適，即送父親到養和醫院求醫，但所有過程子明哥全部斷晒片。

子明哥說：「嗰日門診醫生睇睇吓覺得唔對路，同我個仔話：『你爸爸個腦有問題，即刻搵腦科醫生睇睇。』照咗X光後，醫生話我成個腦歪咗，入邊開始流血。」結果醫生在子明哥頭頂鑽了兩個窿做手術，手術費連兩星期住院費埋單20多萬。

問無綫可有為他買保險？子明哥說：「有，個仔一睇（保單），話最平最賤呢間，無綫同我哋買嗰間，計起上嚟10幾20萬（賠償），無綫津貼下仲差4萬，無綫同我講：『子明哥，你唔好令我難做吖，8萬公司出咗4萬，嗰4萬當你OK啦。』我話：『得，如果呢4萬令你難做，何必呢？4萬我畀得起。我咪當輸咗去囉。』」

對於效力40多年的無綫，子明哥多次強調自己沒有任何不滿，他解釋：「後生成日呻，話折磨，我覺得點會！你要付出，佢要收穫，張合約係雙方面，你認為好，認為OK先簽，簽咗就唔好怨。有好多後生或者老過我嘅，話無綫點唔好，老實講，我感受OK啦，我供書教學3個仔女，讀晒大學，都係佢畀錢我。」

訪問期間，子明哥多番提到自己今日一切都是「上天安排」，他有點不好意思的笑說：「我個樣（失笑）……我成日好感恩，好多謝上天，書又唔係讀得多，我出嚟做嘢又舒舒服服，唱唱吓冇歌唱（登台）諗住死喇，突然又有呢份工做，係好開心。」

問子明哥可有興趣出山拍劇？他表示：「暫時我決定咗退休，但若果有其他嘢做，有錢嘅同啱我嘅，我都做㗎。」話口未完子明哥在記者面前耍功夫，笑住話：「我仲得！」

採訪：戴彩煥

場地：阿肥火鍋

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