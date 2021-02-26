陳展鵬今日在觀塘為加盟天盟娛樂舉行發佈會，TVB高層樂易玲、何麗全、陳欣健、監製舒文及一眾天盟娛樂的歌手等均有出席。

現年44歲的陳展鵬一圓21年前的歌星夢，他自言有夢醒的感覺，並笑言公司的師兄、姊全部比他年輕，問到他是否天價簽約做一哥？他竟倒米自嘲公司簽他「冇意義」：「哈哈哈……一哥係媒體講，可能我年資夠，公司個個都細過我，叫我師兄係尊重啫，其實我係師弟。喺呢個環境能夠參與一份，可以唱到廣東歌，難得有機會係好感恩，我係老闆都未必會簽自己，（寧願）做有意義嘅嘢，我覺得老闆好勇敢，因為我自己都有好多不足。」

提到現今有不少歌唱造星比賽，陳展鵬直言也渴望參加，問到可覺跟年輕歌手有距離？陳展鵬說：「音樂係冇分年紀彊界，唔理咩台，香港好多節目都好欣賞同值得學習，百花齊放。」他坦言現時當歌手的決定不會太遲，自己的人生經歷豐富，會對音樂上有另一番體會，他說：「3、4年前小姐（樂小姐）都叫我唱返歌，自己都好掙扎，當時覺得做演員嘅唱歌走音都OK，而家要努力嘞。」他又指新歌《零歲》是送給囡囡的歌，未來將會送歌給太太單文柔，而今年會盡量將拍劇與唱歌事業兼顧好。今日正值元宵，陳展鵬謂趁晚上不用工作，爭取時間陪伴家人。

Carman跟Gordon同場尷尬

另外，組合Bingo的Carman早前被爆背着同公司的Gordon，在參加《全民造星III》時搭上CY，今天Carman跟Gordon同場，表現尷尬，全程零交流。兩人一同接受訪問，否認有尷尬，Gordon說：「其實冇乜嘢，但講完之後就有啲尷尬。」問到兩人關係？Gordon稱大家是同事，Carman則說：「不嬲都係同事。」是否降lv？Carman說：「冇拍拖，之前係螢幕情侶，而家係各有各忙，少咗聯絡。」問到兩人follow返對方沒有？Carman即望着Gordon，Gordon尷尬說：「轉頭follow返囉。」

而Carman亦澄清沒有跟CY拍拖：「我同CY都冇拍拖，係朋友，大家都忙，少咗出嚟見面，除咗上次彭秀慧生日有見。」提到Gordon又傳撻着「大埔LuLu」董嘉儀，他說：「係了解中，而家都係工作行先，因為要拍劇，時間配合唔到，呢排太忙，冇乜溝通。」之後又指二人已了解完，此時身旁的Carman突然讚LuLu是好女仔。

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