韓國女神全智賢近期忙於拍新劇《智異山》及《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North），於今年攜新作強勢回歸。《鬼怪》男星孔劉、《夫妻的世界》上位女星韓韶禧、李政宰、朴海秀及劉亞仁等實力派演員同樣於今年有新劇，眾人大鬥演技，令劇迷期待。

鄭雨盛承諾Moonwalk

昨日Netflix於韓國舉行發佈會，公佈今年將推出的韓劇，當中以全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》、約70分鐘的特別篇最受關注。大會首次公開劇照，全智賢飾演掌握生死草秘密的北方女真族後裔，將到北方尋找喪屍感染源頭，見全智賢戴上頭巾獨自站在荒涼的土地上。另一照片中，全副武裝的她手持弓箭站在屋頂，似乎為作戰做好準備。編劇金銀姬表示：「從服飾等事物可以看出，他們是居住在朝鮮最北部鴨綠江附近的女真族後裔，是最接近秘密的人。」

而孔劉繼《鬼怪》後相隔四年再拍劇，孖裴斗娜及李準演出由鄭雨盛任製作人的新劇《寂靜的大海》。劇情以缺水和糧食的未來地球為背景，講述為了回收神秘樣本而前往月球的故事，孔劉飾演身負重任的探測隊長，把隊員安全放在首位、是不惜犧牲自我的角色。劇照中的孔劉穿上太空服型爆登場，站在正中間露出堅定眼神，裴斗娜在發佈會上大呻太空衣很重，而製作人鄭雨盛則承諾如劇集有好成績，眾演員會穿上太空衣拍片表演「moonwalk」。

李政宰劉亞仁齊造勢

其他劇集的影帝級人馬也有現身，李政宰及朴海秀宣傳《墨魚遊戲》，劉亞仁亦跟《屍殺列車》導演延尚昊現身介紹新劇《地獄》。另外，其他即將開播的新劇包括上位男星宋江於孖金所炫合作的《喜歡的話請響鈴2》、丁海寅主演的《D.P.》及李帝勳主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》等。有「最美第三者」之稱的韓韶禧在新劇《Undercover》中演販毒集團成員，以卧底身份加入警隊，尋找父親死亡的真相。於昨日公開的劇照中，她以全黑打扮現身，表情充滿殺氣。