中國星集團董事會主席向華強，是三合會組織新義安創辦人向前的第十名兒子。他曾出品逾百部港產電影，更當幕前演員，最為人熟悉的是《賭神》系列中飾演殺手龍五。

父為向前

向華強1948年出生，家中排行第十，其父向前曾是軍統局少將，亦為三合會組織新義安創辦人，向前與妻子鍾金共育有十三名子女。

醉心電影

醉心電影業的向華強1973年已參與幕前演出，曾參演《莫名其妙發橫財》、《龍虎地頭蛇》、《鐵證》與《英雄榜》等多部電影。

迎娶丁佩

1976年與首任妻子、台灣女星丁佩（原名唐美麗）結婚，育有一女。

獲頒殊榮

在1978年中華民國軍教片《黃埔軍魂》中，飾演由軍校學員升任陸軍軍官學校校長（右），獲中華民國國防部頒發「陸海空軍褒揚令」作表揚。

閃電再婚

1980年跟丁佩離婚，同年跟同樣來自台灣的陳嵐結婚，育有兩子向佐與向佑。

創辦永盛

與弟弟向華勝1983年創辦永盛電影公司，炮製不少經典電影，惟二人於1993年分道揚鑣。

金像提名

1992年憑電影《藍江傳》獲提名香港電影金像獎最佳男主角。

龍五發圍

1994年與陳嵐成立永盛娛樂（中國星前身），擔任電影出品人，主演多部電影包括《藍江傳之反飛組風雲》、《賭神》、《賭俠》、《賭神2》等，向華強於《賭神》系列飾演龍五深入民心。

電影賣座

1996年經營中國星集團有限公司，推出電影《黑金》、《龍在江湖》、《暗戰》、《孤男寡女》、《瘦身男女》及《大隻佬》等賣座電影。

大仔結婚

長子向佐前年跟台灣女星郭碧婷結婚，誕下一女。

申請移民

向華強與向佐去年底向台灣移民署申請「依親居留」，經審查後，有關當局昨日以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回申請。