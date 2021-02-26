現年36歲的張致恒（Steven），上月被揭多次問身邊朋友借錢解財困，債主包括昔日好兄弟關智斌（Kenny），林盛斌（阿Bob）、張彥博和馮鎵瀠（Naomi）等人，Naomi更公開怒斥Steven有錢請外傭、買電器沒錢還債。當時Steven曾承諾會盡力工作還錢給一班債主，可是，有元朗街坊日前發現Steven位於元朗村屋寓所外，貼滿追還錢的街招，街招上除有Steven一家四口照，上面更寫上「老千」和「還錢」等字句，街坊亦發現Steven寓所的信箱塞滿追數信件和紙張，並稱已有一段時間沒有見Steven一家出入上址，估計上個月已舉家搬走。《蘋果》今日走訪上址，見信箱已被清空，附近街坊表示「咁耐見過佢一次」，而Steven的電話亦已經暫停使用。

疑似搬竇避債的Steven，數日前仍在IG貼出一家四口乘車的自拍照，相中戴着口罩的Steven擘大隻眼對着鏡頭，老婆雯雯則木無表情，顯得有點倦意。另外，Steven亦有在情人節時焗綿花糖冧老婆，留言說：「呢幾日忙着湊仔仲有好多嘢做，所以都冇時間開post，多謝老婆幫我生咗兩個仔，搞到佢成日都話自己已經變咗一個師奶，但係喺我心目中佢永遠都係咁靚，如果係愛一個人嘅話，日日都可以係情人節，張太 情人節快樂！」單睇留言，Steven心情看來頗不錯，未有受追債事件影響。

Steven同老婆雯雯前年奉子成婚，二人之後再生下細仔，一家四口只得Steven打工搵錢。對於搞到周身債，Steven事後解釋因為自己做錯事，又因疫下難搵工，導致工作停頓，因而完全沒收入，迫於無奈下才向多位朋友借錢。對於呻窮但有錢請外傭，Steven就解釋外傭是兩年前聘請，至於老婆有錢買電器，他指是用電話積分儲落。有人質疑既然冇錢，何解不搬返觀塘父母家暫住，Steven又解釋由於父母是住屋邨，但自己養了3隻狗，屋邨不能養狗，因此無奈之下租住村屋。

Steven當時直認身為一家之主感到很大壓力，但希望外界可以給予機會及時間讓他重新做人，還拍心口有信心不會令大家失望，如今他卻失聯疑着草，有網民直指Steven本性難移，結果仍是讓人失望。

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