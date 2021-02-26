動畫大師宮崎駿的代表作電影《千與千尋》宣佈首次真人化搬上大舞台，以舞台劇形式在2022年2、3月假東京帝國劇場開演，同年4月到7月分別到大阪、福岡、札幌和名古屋演出，更考慮之後到海外巡演，官網今日啟用，並設有日、英、法、中、韓語來照顧海外fans。

《千與千尋》舞台劇計劃曝光，同時公佈女主角荻野千尋確定由22歲橋本環奈和23歲上白石萌音擔正，上白石萌音今日在Twitter發表感受，會抱住對電影《千與千尋》的尊敬心態來進行演出，但男主角白龍的演員尚未曝光。

《千與千尋》2001年7月在日本開畫，上映期間創下連續11周票房冠軍、連續26星期排在票房前10名的佳績，曾獲第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫，橫掃各國電影頒獎典禮獎項。《千與千尋》曾屬日本史上最賣座電影，可惜這項紀錄直到2020年12月被《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》超越，但真人化搬上舞台之消息卻引起網民不滿，認為很可能是毁了神作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！