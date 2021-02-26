肥媽去年喪偶，休息一段時間，已重整心情投入工作，今日在石門出席活動，她表示已收拾心情，兒孫回港陪伴，因膝蓋軟組織流失，預計3月尾做手術。

今次代言活動以長者為目標，所以肥媽事前請設計師到自己家作參巧，她回想丈夫生前為自己做許多家居設計，也適合長者，「我哋廁所有扶手，而且沖涼有摺櫈，我好耐自己彎唔到腰洗腳，家居唔會有角防撞瘀」。而早年已開始在大灣區投資物業，現時在大陸已有5個單位，肥媽指自己會香港、大陸兩邊走。

近日TVB人事變動，余詠珊失勢，肥媽大讚志偉剛加入已解決四大唱片問題：「解決咗歌曲版稅問題，起碼節目唔使來來去去唱嗰啲歌，多咗版權可以有多咗歌唱，志偉係叻呀！」

講到余詠珊失勢，契仔陸浩明是其「黨羽」，可會擔心契仔前途，肥媽表示不擔心：「佢點會係余詠珊嗰黨？應該冇分嘅，唔使擔心佢，有才華做嘢交到功課就得，志偉都係量才而為，又唔係余詠珊出糧，係TVB出糧嘅。而家都好多亞視嘅人過去，煒哥（陳煒）都係亞視人 ，唔通又有『亞視黨』咩，TVB都係睇工作表現。」她又指志偉本是演藝人協會，而且經常希望提拔新人，幫很多年輕藝人，讓更多人有出路。

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