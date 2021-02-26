今日是元宵佳節，亦是排舞師麥秋成和湯怡結婚之日，一對新人在親友的祝福下，踏入人生另一個階段。除了Regen擔任新娘伴娘外，新郎新娘的圈中好友包括郭富城、小美和湯怡老闆楊受成等均有出席婚禮，現場洋溢幸福的氛圍。

可是，在另一邊廂，和湯怡拍拖超過11年的洪卓立，雖然早前向舊愛送上祝福，表現大方，但昨日在湯怡結婚前夕，他卻在IG貼出一張側面獨照，坐在地上的他顯得沉鬱和哀愁，他以英語留言：「要做個好人，生命就似一面鏡子。」唔少網民都留言叫他振作。至於曾和麥秋成傳緋聞的蔣家旻，之前曾和老友湯怡一起上麥秋成的跳舞班，但今日婚禮上卻不見她的身影。蔣家旻昨日在IG中，卻貼出和朱敏瀚、城中公關鄭紹康為黃俊豪慶祝生日的照片，相中蔣家旻笑意盈盈。至於曾和麥秋成拍拖的蔡思貝，則在IG貼出海鮮意粉的照片，留言說是自己親手煮理，心情頗靚。

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