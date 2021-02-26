62歲日本過氣音樂教父小室哲哉，與globe的48歲主唱KEIKO結婚19年，小室在2018年初被爆搭上美女護士，婚外情曝光後，小室翌年向東京法院提出離婚申請。

日媒今日報道，小室哲哉與KEIKO的離婚申請今日證實經已成立，離婚鬧劇終告一段落。小室與KEIKO一直未有見面，原本二人在調解會上相隔三年再度碰面，卻因KEIKO不願見到小室刻意迴避，最後沒有面對面，經法庭作中間人調解後，他們取得協議，終於同意簽字離婚，但離婚條件、細節則未對外透露。

KEIKO於2011年10月在家中因蜘蛛網膜下腔出血病倒，導致記憶力下降、影響說話發聲能力等後遺症，目前已淡出歌壇。小室爆出不倫醜聞後舉行記者會否認傳聞，並當場宣佈引退，他在引退記者會上表示，因長年照顧生病的妻子身心俱疲，又指KEIKO病後的溝通能力只得小學生程度，事後卻遭KEIKO的親人怒轟講大話，指小室根本沒有親自照顧過妻子，記者會後也從未到KEIKO位於九州大分縣娘家探望，小室後來也再度復出，並與本來任職護士的第三者繼續發展。

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