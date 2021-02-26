集合韓劇《機智醫生生活》柳演錫、《韓國小姐》李沇熹、少女時代成員秀英、《阿斯達年代記》劉太旿（前譯：劉台午）、《99億的女人》金剛于、《鬼怪》劉仁娜、《回答吧！1988》李東輝、《驅魔麵館》廉惠蘭、大陸女星陳都靈等多名藝人演出的韓片《新年前夕》（前譯：新年前夜），將於下周四在香港上映，而今日元宵佳節亦率先安排優先場。

圍繞四對戀人

《新年前夕》被喻為韓版《真的戀愛了》（Love Actually），講述在人生平淡時期結束後，想要在新一年過得更幸福的四對戀人，各自面臨着不同的擔憂及心動的一星期，劉仁娜及金剛于都曾經歷過失敗的婚姻，令兩人一直都對重新戀愛有所保留；李沇熹被崔始源分手後傷心遠走阿根廷，卻遇上同樣逃離首爾的柳演錫；李東輝及陳都靈是即將結婚的異地情侶，卻遇上婚前恐懼症及結婚積蓄被騙光的事；劉太旿及秀英都認定對方是自己的另一半，但旁人卻不認同他們的愛情，以四對戀人的故事帶出幸福的定義。

大讚始源羅美蘭

導演洪智暎早前接受訪問，對於客串的崔始源和羅美蘭的演出讓人留下深刻印象，導演說：「我們這部電影中演出的演員都有特殊關係，崔始源與我們演員之間也有着很密切的關係，雖然只在電影開始時及後段出現，但他帶來的喜劇元素，令人印象深刻。羅美蘭也一樣，兩人是可堪信賴的演員，他們天生就是演員，不需要特殊演技，和他們兩位合作是愉快的體驗。」

洪導演談感受

對於被喻為韓版《真的戀愛了》，導演是否認為這象徵着每對戀人的愛，洪導演說：「多謝過獎，我認為這是個非常新，非常感人和真的很美麗的一部電影。」劉太旿在片中飾演殘障運動員，他和秀英飾演一對甜蜜戀人，雖然受到歧視，但兩人一直互相扶持，導演說：「請不要戴着有色眼鏡看他們，希望大家感到他倆的力量。我為他們感到驕傲！他們是那麼年輕，那麼健康，我可以把他們這樣定位嗎？」

被角色深深吸引

劉太旿片中角色令人留下深刻印象，他自言被角色深深吸引，他說：「因為我從未看過有關傷殘奧運動會為主題的電影，在這部電影中有着這種形式的多樣化愛情，我如何能讓電影中這愛情故事和諧相處。對於五月（秀英角色）及來煥（片中角色）來講，肢體殘障對於他們的愛情來說絕對不是個問題，如何發展我倆的愛情，如何排除世人對兩人的偏見眼光，是這部電影吸引大家目光之處。」劉太旿覺得今次這個角色充滿魅力，加上他本身亦是運動員出身，所以份外投入。

並不如角色聰明

至於飾演劉太旿戀人的秀英則笑言自己並不像角色一樣聰明，又說：「我是比較酷及冷靜。這是我第一次演一個這樣明亮可愛的角色，我盡量依照導演的要求，嘗試憑着理解和詮釋這角色，傳遞出治癒的感覺。我完全沒有考慮到殘障這問題，只是擁抱着來煥，我認為這是一個非常清晰正氣的角色，覺得就像是在我們周圍的年輕人一樣，希望能傳達正能量。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！