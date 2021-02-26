韓國男團EXO的28歲成員燦烈去年10月被爆一腳踏幾船，當時一名自稱是其前女友A某在網上爆料，A某指控和燦烈拍拖三年來，男方先後偷食逾10次，當中偷食對象包括女偶像、YouTuber、主播、dancers、空姐、A某的友人等，被網民封為「韓版羅志祥（小豬）」。而燦烈昨日在醜聞發生4個月後，終於蒲頭發文向fans道歉，有不少fans不賣賬仍揚言要他退團之際，今日韓媒就爆他將於下月入伍。

第5位成員當兵

根據韓媒報道，燦烈所屬的SM娛樂表示：「燦烈將於3月29日以現役身份入伍，不公開入伍地點及時間，亦不會進行入伍儀式。」燦烈將成為EXO第5位入伍的成員，其隊友Chen、Suho、Xiumin及D.O.已先後入伍，當中Xiumin和D.O.更已完成兵役，退伍歸隊。不過外界就估計燦烈下月入伍是希望洗底避風頭。

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