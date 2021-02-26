現年36歲的張致恒（Steven）前年與粉絲雯雯奉子成婚，之後再生下細仔，經常上載一家四口幸福相。但原來一切都是假象，上月尾，跟Steven相識20年的馮鎵瀠（Naomi）鬧爆Steven欠債不還，後來發現有多位藝人幕後都是「受害者」；近日Steven再被人上門貼街招追數，但人去留空，連電話都cut埋。

債主Naomi今日再次接受《蘋果》專訪，她透露上月報道曝光後，Steven曾主動聯絡道歉，並承諾一星期內還錢，結果還是無影。她說：「新年都過埋嘞，但都係收唔到。冇再追，因為知道唔係得我一個，我唔係alone，數量好驚訝，咁借法，我都應該收唔番。」她直言不會原諒Steven：「佢講Sorry我都唔接受，佢講嘢好無稽，我唔係一個白痴同低能，我都係做生意，唔好用啲三歲小朋友都唔信嘅藉口，去令自己做錯嘅事合理化。話冇工返，之前洗碗，但餐廳都執埋，啲嘢用積分換返嚟，好簡單啫，啲嘢唔消費何來有積分，佢話係電話費積分，但我想講我屋企有五個電話號碼，我哋同一個family，我都冇積分去換電器，我都好想知佢有咩消費可以有積分去換電器，呢樣好唔make sense。」

借錢維繫幸福家庭

會否戥Steven的妻兒可憐？Naomi不屑說：「一啲都唔慘！佢有得去冒險樂園玩，有得去BB展買啲好貴嘅BB用品，又有得養狗養雀，有工人，一啲都唔慘，仲好幸福添，因為全家人係用緊其他人嘅錢，去維持自己好好嘅生活，喺疫情下佢哋真係過得好幸福，一啲都唔慘，我都想做佢。」她還憶起當起Steven解釋跟小朋友去冒險樂園玩的理由，越講越㷫：「我最㷫係佢答我：『100蚊之嘛』，100蚊咋喎，你有100蚊畀小朋友揼落鹹水海玩，但你唔用嚟還錢畀人，講真100蚊都係錢吖，而係攞100蚊攞去掟？」第4波疫情稍緩，經營美容店的Naomi雖然已經復工，但客人仍未有信心再消費，她說：「開工都做番之前啲客嘅療程，我感激合作過嘅幕後朋友同商戶，好多人都想幫我，多謝。」

曾借5位數給Steven的林盛斌（阿Bob）同樣是對上一次新聞出街後收到Steven電話道歉：「佢仲話過咗年之後可能會返內地做嘢，我叫佢爭氣，努力工作，重過新生活，盡快清還所有債務，之後就冇再聯絡。每個人都會有唔順景，生活困難嘅時候，喺我嘅角度，如果我仲有能力可以幫一幫忙，希望有一日佢重新振作。」

張彥博寄語：自強吧！

至於與Steven稱兄道弟的張彥博，曾在Steven落難時收留對方5年，又試過偷偷地塞幾百元在他枕頭。張彥博上月在廣州工作時遇見Steven，對於Steven疑「着草」避債，張彥博語重心長說：「我只希望佢努力做返好自己，也是我的心願了，我沒有奢求甚麼，我自己也有負擔，家人都沒有工作，我也需要照顧他們，只好更努力了，人人都難捱，最緊要唔好影響到其他人，自強吧！」

Steven的大陸經理人Ming透露Steven上月返大陸工作：「佢遲啲應該都要返嚟（大陸）做嘢，而家就應該喺香港，但我都唔係太清楚，我係負責佢電影嘅工作，另外嘅工作佢簽咗畀另一間公司。」問到Steven被貼街招追數一事，Ming表示跟Steven只是工作上合作，對方工作態度沒有問題，亦沒有問他借過錢，故不太了解其目前狀況，但將來有合適工作都會找他。

《蘋果》亦聯絡過Steven的姐夫Donald，但一直未有回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！