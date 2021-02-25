從小愛唱歌的余子明，1968年參加業餘歌唱比賽奪冠後，獲北角夜總會「銷金窩」邀做駐場歌手，其後登台跑星馬泰、汶萊、法國都有其足迹。70年代他與台灣藝人錢蓉蓉在香港登台演歌劇，1976年獲無綫賞識加入《歡樂今宵》。

入行前做過《南華晚報》及《天天日報》記者的子明哥，沒有高學歷，小學畢業後更跟壞朋友做逃學威龍，終日流離浪蕩，17歲時經舊同學介紹到《夜香港》報館做校對，三個幾月後過檔姊夫任總編輯的《南華晚報》，偶然機會當上記者：「有日有架巴士唔記得撞死定撞親個細路，報館有個新聞記者去，突然間佢打電話返嚟話唔掂，話啲人好牛精，又驚又唔知點做，叫搵第個去，主任問邊個接呢單嘢，我話我去，我識講潮州話，柴灣嗰啲全部潮州佬，我去到實同佢哋講得掂，我一去，第一樣嘢梗係講潮州話『架己冷』，同埋我醒目，凡係乜嘢事，梗係向傷者講好說話。」他講起當年如何自告奮勇諗計成功採訪，一臉自豪。

自薦轉做記者

大半年後報館擴張，子明哥正式轉做記者跑港聞，最深刻被兩個曾經稱兄道弟的左報行家出賣。他咬牙切齒極氣憤說：「有日我早咗上港督府，上到去見唔到行家，我醒目，避開啲先，突然佢兩個其中一個見到我大叫『打走狗報記者！』嘩！幾多人呀，不過我嗰時後生，一條氣由花園道走落嚟，幾牙煙呀。」

講到子明哥另一半，過去不少人以為馮素波是他老婆，講起這個美麗的誤會，他說：「呢樣好好笑，搞到請飲時好多記者集體鬧我，話我老婆都搞錯，馮素波吖嘛，你整咗馮素雲（請帖），我話我老婆係馮素雲，佢細妹囉！個個都話馮素波係我老婆，點解會有啲咁嘅事發生？因為馮素波同我同場唱胡社生行海天歌劇院，素波唱完要去金漢夜總會，我哋咪一收工行去嗰度囉，我哋男仔梗係同佢挽住個化妝箱啦，個個都見到我幫佢挽化妝箱，以為我追佢，到𠵱家都仲有人係咁喎。」