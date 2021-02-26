現年23歲的鄧月平（Larine）擁有F級的火辣身材，剛剛跟前公司完約，Larine年紀輕輕，已在逆市下決心闖一闖自組工作室，她說：「好多朋友覺得我冒險，我認為趁年輕，有夢想目標就應該去嘗試，激起我喺呢個時勢做咁大嘅新嘗試。疫情期間，雖然工作量減少，但多咗時間學唱歌、排舞，認清自己好鍾意唱歌，想學習唱作，希望日後有機會參與更多創作部分。」問到自組工作室，有否感到壓力？Larine說：「雖然開設工作室唔係咩大數目，但真係成副身家拎出嚟搏一鋪。自己性格喜歡自由，希望創作空間自由度大啲，帶到唔同面貌畀觀眾，放下以往包袱做自己感趣嘅類型，幸好遇到志同道合經理人同團隊。下一首歌就想挑戰唱快歌，既然心中都已經有明確目標，咁不如就大膽試吓，後生唔搏幾時搏。」

Larine稱仍是單身，但早前就邀請了男神游學修上她的網上頻道做節目，親手炮製湯圓，讓她重拾戀愛的感覺：「我最近推出咗一首新歌《U》，原本邀請咗幾位朋友做MV男主角，但佢哋都係圈中炙手可熱嘅男神，所以未有檔期拍攝。其中一個就係游學修，不過佢都好有義氣，夾唔到時間拍MV，但知我單身咗好耐，都上咗我個節目。」

Larine相隔兩年推出新歌，今次有參與填詞：「呢首歌想表達每個人心裏面都有一個無可取代嘅人，思念係一種幸福，歌詞內容係自己過往經歷有感而發嘅，希望有相同經驗嘅朋友得到共鳴，亦都鼓勵大家勇敢表白。」今次MV製作非常花心思，除了搭景拍攝足足兩日兩夜，Larine更以8個不同造型示人，部分服飾更遠從羅馬運到香港，她說：「我最鍾意愛麗絲造型，當初同導演提過想有童話故事元素，拍片團隊好熱血，為我通宵搭咗個咁精緻嘅場景。」

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