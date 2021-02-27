張致恒（Steven）債台高築，左借右借欠街數估計逾40萬，但仍生活豐裕，今日被揭越搬越富貴，新居有700呎，連花園約租近二萬。被指「深潛」連電話都cut埋的張致恒繼續沒有蒲頭，反而為Steven生了兩子的老婆雯雯，今日下午一時許，突然在IG的限時動態上留言：「點樣先可以放過我同兩個仔，唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過？」似乎壓力爆煲，求一條出路。

Steven前年被爆一腳踏五船，全城鬧爆是賤男，惟獨女粉絲雯雯不理閒言，對Steven情有獨鍾，兩年抱兩，組織四人家庭。雯雯經常在社交網晒溫馨家庭照，圖為Steven重新建立好爸爸、好男人形象。他天天做好好先生，但Steven欠債是非不絕，上月底遭馮鎵瀠（Naomi）在社交網公開追債，質疑男方有錢請工人兼換電器，卻借錢唔還超過一年。剛巧雯雯就在IG發文狂呻，自爆買電器後，老公不肯叫工人到村口幫手搬回家中，又暗寸Steven對家中大小事闊佬懶理。為息事寧人，雯雯隨後將整個IG的相片及帖文全部清空，直至今日才再發文大家給予生存空間。

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