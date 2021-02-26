星級音樂監製伍仲衡自去年 4 月開始，每周邀請不同歌手舉行網上直播音樂會，成為熱話，下個月他更聯同20多位歌手舉行音樂會，大唱經典流行曲。有「神之手」之稱的他，從學生時代為女神周慧敏鋼琴伴奏，到做評判結識音樂大師顧家煇，每次都抓緊機遇，25年音樂生涯越戰越強。

撰文：祖李

從小熱愛流行曲的伍仲衡，七、八歲就學琴，日彈夜彈，最終練成「神之手」，他說︰「呢個係區永權同我改嘅花名，唔係咩魔術，只係由細到大日日彈，彈足三、四十年，入晒腦入晒血，所以唔使用譜都識彈，高峯期我一日彈成八個鐘，已經變咗肌肉記憶。」

顧家煇賜譜

在中學時期，伍仲衡已積極參與校際歌唱比賽，他說︰「中六嗰年，周慧敏啱啱推出新歌《天荒愛未老》，佢嚟大專會堂做表演嘉賓，上台時問有冇同學識彈，我被同學推咗出去，就撮合咗第一次表演。佢係我學生時代女神嚟，佢當年兩本寫真集我都有買。後來入行後經唱片公司老闆介紹，重提呢件事。當年同學只係掛住影佢，冇將我影入鏡頭，但佢張相我都keep住廿年，之後我哋成為好朋友就當然影咗好多合照啦，係個天還返畀我。」伍仲衡坦言與周慧敏合作很有默契︰「佢鍾意啲有氣質、有仙氣嘅旋律，我寫歌都係天馬行空，你估我唔到。所以佢每次做新歌都會搵我寫，最近我哋合作咗ViuTV《熟女強人》主題曲《眼淚的堅強》。」問到今次演唱會周慧敏會否現身撐場，他只笑說︰「呢個問題好難答，poster就冇，但好多音樂會都有神秘嘉賓嘛，你哋自己諗啦。」

入行以來多次得獎，但伍仲衡最難忘是1998年Cash流行曲大賽奪冠，皆因他從偶像顧家煇手上接過獎項︰「當年係何嘉莉幫我唱《愈錯愈愛（極樂）》，我由細到大都係聽煇哥作品大，佢啲歌好多嘢學，糅合咗東方旋律同西方編曲。多年後，我同佢一齊為Cash做評判，安排我哋坐喺隔籬，我馬上『抄佢牌』，𠵱家佢每次由加拿大返嚟都會搵我飲咖啡，將之前用手寫嘅譜畀我睇，等我可以偷師，呢種緣份好難得。」

發掘王菀之

事實上，伍仲衡除溝通能力高，還有提攜後輩的心，他說︰「1999年開始，王菀之就同我唱demo，佢當時喺加拿大讀緊書，每年都會返港做暑期工，朋友介紹話佢唱歌好聽又識寫歌，咁我哋就識咗，記得佢當時好怕醜，講嘢好細聲。之後介紹咗佢入環球做創作人，後來佢嗰隻《我真的受傷了》被張學友唱紅咗，2005年就簽咗環球做歌手喇。」

場地提供：Fine Restaurant & Lounge