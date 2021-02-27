吳孟達肝癌擴散，今日情況急轉直下，中午時份已進入彌留狀態，有逾半百記者在場守候。與達哥相識多年好友陸續抵達沙田仁安醫院見他最後一面，包括駱應鈞、田啟文等，最早到醫院的艾威，逗留約一小時，約下午2時許離開，他神情肅穆說：「因為佢啲屋企人同摯友親朋個個做晒核酸，我哋只可以上去見一陣，唔可以逗留，所以見完佢都係返屋企先。（佢情況係點？）其實情況……大家都知，唔係太樂觀……（即係有心理準備？）係。」

艾威表示有位好好的朋友一路陪伴達哥，自己也是收到達哥方面通知才趕到醫院探訪，他續說：「由佢一個月前喺澳門留醫嗰陣時開始，一路留醫陪住，大約一個月前到啦，佢微信講『保持聯絡，你搵唔到我㗎喇』。」艾威又指，其實達哥之前已經做過一次化療：「佢話第一次打贏咗，跟住唞唞再做第二次，咁我喺呢段期間我每一日都發咗加油嘅公仔畀佢啦，都唔想佢咁辛苦，又要覆短訊各樣，唯一可以做到嘅嘢就係幫佢打氣。」

另外，艾威證實達哥已插喉，而嗎啡已在日前注射，現時打了強心藥。至於是否昏迷，艾威形容：「瞓着覺咁啦，又不至於冇晒反應，但又唔係聽到嘢咁啦，可能瞓着咗」。而達哥先後有三段情，育有合共5子女，艾威指達哥的太太及兒子都有陪伴在側，弟妹亦有在場，但未見達哥母親。艾威最後祝願達哥可以「大步檻過」，他自覺沒有甚麼可幫得上忙，但不忘讚達哥好人：「佢之前太好人，所以好多好朋友都撐佢！」

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