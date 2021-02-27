吳孟達蹤橫演藝圈48年，曾有2段婚姻及一段婚外情，3個女人為他生下5名子女，可謂勞碌大半生。吳孟達後生時又煙又酒，加上工作和飲食不定時，日積月累，最終拖垮身體。

2014年吳孟達在大陸石家莊拍劇，因天氣寒冷而患上感冒，當時他沒有理會，只是服用了一些感冒藥作罷。由於他當時又為另一部電影宣傳，忙於工作的他忽略健康，令其抵抗力減弱。之後一個月他正在深圳辦理私務時，出現呼吸困難，幸有朋友在身邊，急送他返港到浸會醫院，他因細菌感染，引致心臟衰竭，心臟機能只餘下三成多，情況十分嚴重，需入住深切治療部，更兩度傳出死訊。

曾經歷生死邊緣

當年曾半隻腳踏入鬼門關的達哥，康復後接受訪問時曾透露，當日出事時，他感到呼吸困難喘不過氣︰「根本冇諗過會發生咁嘅事，自己又唔係七老八十。」他更指那次在醫院時，醫生還叫齊他的家人來見他，他還以為自己命不久矣。經歷生死邊緣後，吳孟達開始注重健康，他曾聽從朋友推介浸熱水作天然療法，有助加速新陳代謝，休養大半年，其心臟功能逐漸回復到五成功能。

自從心臟出問題後，他更注重生活健康，積極戒煙戒酒及減少工作，過着半退休生活，他曾在訪問中說︰「思想改變晒喇，唔再執着，唔再緊張，成個人放鬆晒，因為世界唔係你想點就點。」可是好景不常，他近年飽受糖尿病困擾，要靠藥物來控制，還要減少吃澱粉質。2018年他現身其外父喪禮時，身形暴瘦要靠兒子攙扶來走路，當時他曾接受傳媒訪問，談及他的糖尿病︰「靠西藥控制住，控制得不錯，到了這個年紀，三高（膽固醇、糖尿、血壓）該有的都有，不該有的也有，自己小心囉！」

2019年他參演《流浪地球》，穿上重達154磅戲服，還要吊威吔，令他一度缺氧，他指拍了兩天感後悔，因衣服很重受不了，每拍完一個鏡頭都要吸氧氣，辛苦得令他哭了。今年2月，達哥拍攝電影《少林寺之得寶傳奇》的花絮片流出，見他用手按住心口，表情痛苦。雖然他感到心臟不適，但他仍繼續完成工作，他當時說︰「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」完成工作時還向工作人員鞠躬致歉。之後他為《少》片宣傳，現身大陸綜藝節目《王牌對王牌》，當時他坦言身體狀況未恢復，慨嘆曾經以為自己要走了！

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