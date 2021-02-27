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韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。咸素元及陳華日前被爆離婚，咸素元亦開腔認婚變並挽回婚姻。

直認關係變差

陳華昨晚貼出湊B相，表示「重新開始」，暗示雨過天晴，咸素元隨後亦透過IG直播，正面否認離婚一事，表示兩人已經和好。咸素元說道：「我們沒有為了增加曝光率而刻意公開婚變一事或者扮婚變，因為這樣的謠言被鬧得很慘，受到很大壓力。與陳華的關係真的變差了，就算多名記者打來詢問，我也是這樣回答。」

性格使然致婚變

咸素元續指：「與老公僅一周就和好了，是我讓他感到難受、辛苦，他現在冷靜了很多，我覺得只要我不要抓太緊就可以了。」咸素元又稱奶奶這段時間都留在韓國，每日安慰她令她感到安心，並坦言是次鬧婚變是自己的問題：「我年紀較大，應該是我要理解他，因性格使然而造成這次的不愉快，未來要對老公更加好。」

答謝fans支持

為婚變一事解畫後，咸素元今日繼續更新IG，公開fans的訊息並以過來人為fans打氣，她又寫道：「因為克服了困難，所以看到了希望，在我累的時候，大家為我送上了希望，現在由我回饋給大家。」

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