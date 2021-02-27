吳孟達（達哥）1974年無綫第3期藝員訓練班畢業後投投身演藝工作，入行至今46年，中港台三地拍過近100部電視劇和百多部電影，當年不少更是經典之作，香港人的集體回憶。

在無綫電視劇方面，達哥於1979年憑鄭少秋主演的《楚留香》中飾演胡鐵花而開始受觀眾注目，而他翌年在《風雲》中飾演的圍村村民周競生，嫖賭飲蕩吹樣樣齊，某次更飲醉酒強姦了黃杏秀，當年全城轟動，全港觀眾都憎到達哥入心入肺。還有《新紥師兄》飾演梁朝偉、劉青雲警察訓練學校教官、《蓋世豪俠》一人分飾古艷陽和古峰兩角，以及《他來自江湖》中飾演周星馳跌打師傅父親何英彪，都是達哥電視代表作，尤其《他》劇讓達哥喜劇細胞發揮得淋漓盡致，全身投入電影圈搵真銀。

達哥電影代表作多不勝數，《賭聖》中飾演周星馳三叔黑仔達，一聽到人家叫他「三叔」便失控做出曳曳動作，跟《他來自江湖》中一聽到《將軍令》音樂便耍太極如出一轍，而《賭聖》的成功，帶挈三叔角色在其他電影延續，就如《賭俠》、《贏錢專家》、《賭霸》、《新精武門1991》、《賭俠2之上海灘賭聖》和《賭聖2之街頭賭聖》，電影上的「三叔」已是達哥化身。

達哥電影代表作佔超過大半數都是跟周星馳拍檔，如《逃學威龍》、《整蠱專家》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官之白面包青天》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《濟公》、《破壞之王》和《少林足球》等等。另外，《天若有情》、《五億探長雷洛傳》等等也是達哥經典作品，他並於1991年憑《天若有情》太保一角獲得第10屆香港電影金像獎最佳男配角獎項。無綫為紀念達哥，翡翠台後日（3月1日）作出節目調動，晚上11時55分改播《永遠懷念 吳孟達:他來自江湖》。

吳孟達經典影視作品表

無綫電視劇

1979年《楚留香》 胡鐵花

1980年 《風雲》周競生

《新紥師兄》

《蓋世豪俠》古峰及古艷陽

《他來自江湖》何英彪

電影

1984年《停不了的愛》波哥

1990年《賭聖》黑仔達（三叔）

1990年《天若有情》太保

1991年《五億探長雷洛傳》豬油仔

1991年《逃學威龍》曹達華

1991年《整蠱專家》車親仁

1992年《鹿鼎記》海大富

1992年《黃飛鴻笑傳》牙擦蘇

1993年《的士判官》麥西哥

1993年《濟公》伏虎羅漢

1994年《九品芝麻官之白面包青天》包有為

1994年《破壞之王》魔鬼筋肉人鬼王達

1995年《西遊記第101回之月光寶盒》二當家

1995年《西遊記大結局之仙履奇緣》豬八戒

1996年《食神》大快樂集團老闆

1997年《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》飛機木

1998年《行運一條龍》李老闆

1999年《喜劇之王》臥底劇務

2001年《少林足球》黃金右腳明鋒

2014年《香港仔》鄭東

2016年《導火新聞線》智叔

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