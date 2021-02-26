創作內容同社會文化、人和事息息相關，去年電影《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》入圍台灣金馬獎最佳原創電影歌曲，歌詞夭心夭肺，諸如「我哋出身龍城，並非一事冇成，我哋只係想搵到共存嘅途徑，我哋曾經都相信公平」、「全城來肩並肩，人連人手挽手，齊祈求快樂到永久」，更到肉的是「一座城市，只有由佢嘅人民定義，呢啲係我哋嘅事，係大家嘅事，以我哋嘅名字，嚟伸張正義，去守住呢個城市，以我哋嘅名義」。有網民聽完歌，紛紛猜測演員及主題曲填詞人之一的Rapper Heyo（霍嘉豪），憑歌寄意反映前年香港社運實況及港人抗爭的心情。

「樓奴」窒礙創作

早前Heyo、顏卓靈同蔡瀚億（BabyJohn）為《狂舞派3》宣傳，在觀塘工廈一單位接受訪問。Heyo講到歌詞被網民追捧，他解釋話歌詞是電影的濃縮，早在社會運動之前已經寫好，不過他補充：「其實類似問題，一早就存在，大家聽到有共鳴，係因為呢啲根本問題一直未解決。」

問題未解決，作為時下香港人，同「樓」的關係密切。入行多時的顏卓靈已擁有蝸居，她覺得有屬於自己的地方，感覺較踏實︰「會覺得好secure，無論點樣都好，發生乜嘢事都可以返去。」但從藝術工作者的角度出發，無疑是一種負擔，她舉例說︰「如果你有一層樓會唔會影響你追夢呢？原來我有工作A同工作B，工作A我比較喜歡，但係工作B會較多錢，如果有供樓呢個考慮，會影響到一個人最純粹嘅追夢決定。」

Heyo控訴地產商冇道德

Heyo形容在座的都是表演行業工作者，就如戲中的一班藝術工作者，都會遇到相同問題，他說︰「好自然你會去租地方開工，就好似我咁會有一個工作嘅studio，當你見到份租金，就知道班地產商有幾過份，其實坦白講，某程度上是影響緊一個人去創造事業。已經唔係講緊夢唔夢（想），係一個好實際問題。地產（商）好冇道德，太過冇道德，有時啲位去得太過份，好過打劫，放租好過打劫。」Heyo即場發揮rapper本色，以「地產」為題freestyle rap起上來：「第一張紙，佢寫住『地產』希望我rap嘅時候唔會老尷，因為我哋每日都要喺度交租，我哋不停做不停步，但係為咗啲乜，都係想可能建構呢一個Heyo同埋佢嘅studio。」

BabyJohn拍照留回憶

BabyJohn形容香港跟其他國家一樣，是一個既得利益者主宰的地方，他說香港的景觀時刻都在變︰「修平導演同我講，試過星期六睇景，到星期一已經不一樣。」BabyJohn指控訴是消極手法，他會以較積極的方法去應對地產霸權，他說︰「啱啱自組公司時做咗一件事，去咗香港唔同地方，有感受嘅就影相。去嘅地方唔係尖沙嘴鐘樓呢類一般遊客會去嘅，其中一個地方係深水埗一啲唐樓，你唔知佢幾時會拆，但畀咗好多回憶香港人。」他說事後在網上發佈，講到唐樓其中一項特點是沒有電梯，居民動輒要行數十級樓梯返家；住唐樓可以在天台曬衫等，文章即時引來很多共鳴，好多人憶述兒時經歷，在既定遊戲規則下，香港人其實仍可分享回憶。

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