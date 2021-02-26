是時候回歸了，說的當然是韓國男神宋仲基。他與宋慧喬離婚後整理心情，復出拍攝新劇《黑道律師文森佐》，當然引來粉絲關注。劇集緊接叫好叫座的《哲仁王后》、於上星期六、日播出頭兩集，收視已突破10%，紅盤高開。有趣的是原以為是一部黑幫復仇劇，但以頭兩集的劇情，探討社會公義與法律盲點的同時，情節亦輕鬆搞笑，加上男神效應異國風情，要成功跑出相信冇難度。

撰文：宣柏健

韓劇《黑道律師文森佐》

類型：社會議題、搞笑

演員：宋仲基、全汝彬、玉澤演

韓劇《黑道律師文森佐》由《金錢之花》及《成為王的男人》導演金錫源執導，《金科長》、《熱血司祭》的朴才範編劇執筆。《熱血司祭》前年播出時平均收視接近兩成，當中探討韓國社會的新興邪教及福利機構腐敗問題，題材貼地，引發觀眾共鳴。朴才範擅寫社會不公現狀，在《黑道律師文森佐》中可見小人物力抗體制爭取公義的鋪排。宋仲基飾演自幼在意大利長大的黑手黨顧問律師文森佐，因幫派內鬥而令他決定逃回韓國避禍，並遇上全汝彬飾演的「惡魔律師」洪車瑛及玉澤演飾演的實習律師張俊宇。雖然劇集現時只播出兩集，但不難猜測宋仲基會與全汝彬發展出一段感情線。

打扮講究具時尚感

宋仲基這次強勢回歸，頗有一洗之前《阿斯達年代記》頹風的況味。角色本身頭腦冷靜、機智過人、而且打扮講究具fashion sense，明顯為宋仲基營造男神效果。他在第一集中也以意大利文讀出多段對白，展示外語實力，雖然和他對戲的黑手黨頭目在古堡大宅邊吃意粉邊談公事，鋪排太刻意營造意大利風情而令人失笑。宋仲基晒完外語實力，更慷慨出浴晒肌，滿足粉絲願望。近年韓劇男星出浴雖已不是新鮮事，但在第一集中即安排出浴戲，可見劇集銳意先聲奪人製造話題。文森佐回韓國後與大財團大鬥法，也體現他的謀略和才智。玉澤演飾演的實習律師個性單純，全汝彬演的律師為勝訴不惜一切，正是反襯文森佐的聰明與冷靜，讓文森佐這角色更加完美，鞏固宋仲基的男神魅力。

全汝彬手袋被追捧

文森佐力抗財團，將是往後劇情重點，觀眾當然也關注他與全汝彬的感情發展。全汝彬曾演出電影《獸頭救兵》及電視劇《浪漫的體質》， 論外形不屬性感美艷型，而且角色性格獨立幹練，人生在世只為事業成功。頭兩集中她的演出被評浮誇，還需觀望往後能否成功洗底。不過，她在劇中所用的手袋，現時已成為韓國網民熱話，說不定宋仲基在後續集數的穿搭造型，也能像《梨泰院Class》的栗子頭髮型般，引發熱潮製造話題。