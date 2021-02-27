吳孟達今日因肝癌病離世，享年70歲。出道超過40年的達哥，於中港台三地發展，在圈中人緣甚好，一眾曾跟他合作過的藝人得知達哥離世消息後均感到十分惋惜。

因電影與達哥結緣的台灣男星林志穎及大陸童星出身的釋小龍，也在社交平台出post悼念，其中林志穎表示：「真的好難過，達叔一路好走，1992年我的第一部電影《逃學外傳》跟你合作，當時我還是個新人，還常常NG又卡詞，你總是笑笑的跟我說：沒關係沒關係，然後一遍又一遍的陪我拍攝，你是這麼的照顧我，後來又合作了幾部，每次在現場你總是帶給我們這麼多的歡樂， 願你在那裏過得更快樂，你放心你永遠都在我們的心中。」

郝劭文以達哥為榜樣

而在電影《新烏龍院》中，與達哥合作過的小和尚釋小龍及台灣藝人郝劭文亦有出post悼念，釋小龍感嘆奇迹沒出現出現在達哥身上：「達哥伯伯，沒想到這麼快……奇迹還是沒有出現。」至於郝劭文則回憶跟達哥在1994年初次見面時，因以「達哥」稱呼吳孟達而被媽媽責怪沒禮貌，故最後改為以「達哥北北」稱呼對方。郝劭文又提到自己每年都有傳訊息向達哥拜年，不過今年卻沒有回覆：「每年給你的祝福裡，身體健康是我最真心的祈願。」他又謂當年拍戲時，每次收工後，達哥也會帶他去吃東西：「有一次你牽著我，我問你為甚麼會帶我，你說：『因為你是好孩子啊。』我記得的，以後，我也要找一個『好孩子』，然後牽着他，一起去吃好吃的，然後想想你。」

至於電影《新烏龍院》導演朱延平，得知達哥病逝後即感嘆：「剛認識他的時候，覺得他年紀不小所以叫他『達叔』，後來覺得沒那麼老改叫『達哥』，再熟一點的時候才知道他比我還小1歲，他跟周潤發是演員訓練班同學，兩人沒差幾歲，可是一出道就演周潤發的爸爸，好人一個，樂觀開朗，沒想到……感觸很深，想念達哥……我的摯友！」

楊謹華讚達哥是「戲神」

台灣女星楊謹華及張鈞甯則曾在台劇《白色巨塔》中與達哥合作過，楊謹華得知達哥離世後表示：「聽到這消息太難過了！我還記得，當時合作《白色巨塔》，我完全是新演員，看到吳孟達大哥真的就像是看到神一樣！就是戲神。我跟他對到的戲很少，不過在片場還是會聊天，他隨時都是笑瞇瞇的，然後也會主動跟後輩聊天，是非常親切的人。真的難過，也很希望大哥到了另一個世界、沒有了病痛，能過得更開心。」至於張鈞甯則表示當年跟達哥合作時，自己仍是新人，但她對達哥的印象是「人非常好」及「非常專業的大前輩。」

另外，大陸綜藝節目《王牌對王牌》導演吳彤，亦在回憶與達哥最後一次拍攝時的狀況：「我們叫他達叔，他說，別叫我達叔，叫我達哥，我還年輕着。」鍾麗緹亦貼出拍攝《破壞之王》的照片留言：「我們的大家庭既專業又其樂融融。現如今達哥走了……希望您的家人節哀，我們都要珍惜眼前人，過好每一天！懷念您達哥！下輩子我們再合作！」朱茵留言表示：「達哥，捨不得你……」至於林俊傑則在IG出post，望達哥一路好走：「達叔，一路好走……We will miss you」

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