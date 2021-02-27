資深藝人吳孟達因肝癌離世，終年70歲。曾在電影《少林足球》與他合作的肥仔聰（林子聰）得悉達哥離世，十分傷感。他今日接受《蘋果》電話訪問，他指早於兩個月前曾見過達哥，亦知道達哥最近身體不適，且情況不太樂觀，尤其近這個星期，大家都有心理準備，但仍希望有奇蹟出現。對於未能見達哥最後一面，肥仔聰坦言好遺憾，他說︰「好遺憾，真係好遺憾，想同佢講句多謝都冇機會。」

其實達哥入院後，肥仔聰曾多次想去探望對方，可是因疫情及醫院規定，未能去探望。他說︰「之前真係好想去探佢，但醫院又唔想非親屬去探病，加上達哥之前有講過，做治療好辛苦，唔係好想大家去探佢，而佢身邊有人照顧，我哋同照顧佢嗰位聯絡住。」

肥仔聰談到跟達哥的點滴，他說︰「佢真係一位好好嘅前輩，當我哋好似世姪，甚至仔咁樣，因為我同達哥都拍過好幾部戲，好似佢睇住大、鬧到大咁。每次都會教吓，又鬧吓，我覺得我哋幾幸福，有得俾佢鬧，有得同佢合作，有機會俾佢鬧，係令我哋成長，而且佢真係好睇我哋。其實上次搵佢，我有部戲想搵佢演，佢都義不容辭，之前仲同佢傾度期問題。」

談到達哥教導中，最令肥仔聰獲益良多，就是演員的專業，他說︰「有一次，我哋住同一間酒店6點要去開工，但達哥5點50分就喺樓下，我以為自己睇錯錶，落到去達哥話唔關事，早到係佢習慣，佢話呢個係演員應有嘅道德。達哥從來開工唔會遲到，手上唔會攞住劇本，劇本已記喺腦度，我哋作為後輩攞住劇本對戲，真係好慚愧，仲要對漏，佢提返我哋，淨係學呢啲已畢生受用。」

此外，苑瓊丹得悉達哥離世，她坦言不捨得，她指達哥在後輩心目中，是位敬業前輩，她說：「佢好幫助後輩，亦教曉我哋做人。記得有次開工，發生啲事我想發脾氣，佢㩒住我，叫我試吓做一次，一而再再而三叫我唔好忟。所以往後日子，當我想發脾氣時，想起達哥點樣教我哋待人處事。今日達哥離開我哋，不單係影壇損失，演藝嘅後輩冇咗一位良師益友，希望佢嘅家人釋懷。」

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