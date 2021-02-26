張致恒（Steven）上月被揭多次問身邊朋友借錢解財困，包括向關智斌（Kenny）、林盛斌（阿Bob）和馮鎵瀠（Naomi）等借下至少40萬元，更被Naomi怒斥有錢租住村屋、請外傭等卻沒錢還債。不過，日前有街坊發現他的元朗寓所外，貼滿追數街招，並估計Steven上個月已舉家搬走。《蘋果》昨日走訪上址，確實不見Steven蹤影，而他的電話亦暫停使用，疑似因財困已走佬。

現年36歲的張致恒上月被揭多次問身邊朋友借錢，包括欠下昔日好友關智斌及鄭希怡（Yumiko）各10萬元，林盛斌、張彥博和馮鎵瀠等各幾萬元，還有部份幕後人員各幾千元，保守估計至少欠下40萬街數，Naomi更公開怒斥Steven有錢請外傭、買電器沒錢還債。當時Steven曾承諾會盡力工作還錢，可是，有元朗街坊日前發現Steven位於元朗村屋寓所外，貼滿追還錢的街招，街招上除有Steven一家四口照，上面更寫上「老千」和「還錢」等字句，街坊亦發現Steven寓所的信箱塞滿追數信件和紙張，似乎他除問圈中朋友借錢外，可能還欠下銀行或財務公司錢，街坊並稱已有一段時間沒有見Steven一家出入上址，估計上個月已舉家搬走。《蘋果》昨日走訪上址，見信箱已被清空，Steven的電話亦已經暫停使用，其太太雯雯的Ig更完全清空，被疑避債。

Naomi聞借額巨大好驚訝

上月尾，跟Steven相識20年的Naomi鬧爆他欠債不還，後來發現有多位藝人及幕後都是受害者。昨日Naomi接受《蘋果》訪問，她透露上月報道曝光後，Steven曾主動聯絡道歉，並承諾一星期內還錢，結果還是無蹤影，她說：「新年都過埋，但都係收唔到。冇再追，因為知道唔係得我一個，數量好驚訝，咁借法，我都應該收唔番。」她直言不會原諒Steven：「佢講嘢好無稽，話冇工返，之前洗碗，但餐廳都執埋，啲嘢用積分換返嚟，好簡單啫，啲嘢唔消費何來有積分，佢話係電話費積分，但我屋企有五個電話號碼，我哋同一個family，都冇積分去換電器。」

會否戥Steven的妻兒可憐？Naomi不屑說：「一啲都唔慘！佢有得去冒險樂園玩，有得去BB展買啲好貴嘅BB用品，又有得養狗養雀，有工人，全家人係用緊其他人嘅錢，去維持自己好好嘅生活，佢哋好幸福，我都想做佢。」她憶起Steven解釋去冒險樂園玩，越講越㷫：「佢答我『100蚊之嘛』，你有100蚊畀小朋友揼落鹹水海玩，但你唔用嚟還錢畀人？」第四波疫情稍緩，經營美容店的Naomi雖然已經復工，但她指客人仍未有信心再消費。

張彥博上月廣州遇Steven

阿Bob指同樣是對上一次新聞出街後收到Steven電話道歉：「佢仲話過咗年之後可能會返內地做嘢，我叫佢爭氣，努力工作，重過新生活，盡快清還所有債務，之後就冇再聯絡。每個人都會有唔順境，生活困難嘅時候，喺我嘅角度，如果我仲有能力可以幫一幫忙，希望有一日佢重新振作。」

張彥博曾在Steven落難時收留對方五年，上月他在廣州工作時有見過Steven，對於Steven疑走佬避債，他語重心長說：「我沒有奢求甚麼，我自己也有負擔，家人都沒有工作，我也需要照顧他們，只好更努力了，人人都難捱，最緊要唔好影響到其他人，自強吧！」Steven的內地經理人Ming，表示上個月Steven有返內地工作，他說：「佢𠵱家應該喺香港，但我唔係太清楚，我係負責佢電影嘅工作，另外嘅工作佢簽咗畀另一間公司。」問到Steven被貼街招追數一事，Ming表示與Steven是工作上合作，對方工作態度沒有問題，亦沒有問他借過錢，將來有合適工作都會找他。