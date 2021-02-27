資深演員吳孟達今日因肝癌離世，享年70歲。因為近日已傳出病情急轉直下，有指前晚已轉入ICU，今午更是彌留狀態，達哥親人通知他生前的至親好友往見最後一面，田啟文（田雞）今日在醫院門外向傳媒宣佈達哥今日下午5時16分不治，離世時安詳，達哥的太太子女都陪伴在側。

有指達哥的媽媽、太太、子女、弟妹等摯親今早陸續到醫院，陪達哥走最後一程，醫生為了紓緩達哥痛苦，日前已開始為他注射嗎啡，今日再打了強心藥，但達哥一直昏迷。亞視數碼媒體的FB今日都有直擊達哥病情，今午4時59分更貼出一條在病房外拍攝的片段，甚至強調「獨家直擊達哥病房，率先披露最新情況」，看到親友輪流入病房跟達哥道別，大家排隊進入見達哥，當中包括有首任太太和一對孖女、現任太太及兒子、關海山太太、駱應鈞夫婦、艾威和田雞等，戴着口罩出入病房的達哥孻仔吳韋侖一臉哀傷，身形高瘦的吳韋侖身邊有一名男親友陪伴。

根據資料顯示，吳韋侖是達哥與大馬太太侯珊燕所生，年約18、19歲。亞視在這個時間仍進取的去偷拍病房門外情況，雖然拍得獨家畫面，不過此舉不尊重達哥及其家人，網民有見即留言鬧爆：「醫院就咪影相啦！」亞洲電視企業傳訊總監黃守東就指控回應：「亞洲電視人員今天到醫院探望吳孟達先生，並於得到其親友同意下，將病房外情況帶給公眾。亞洲電視並對吳孟達先生的離世感到難過及惋惜，並對吳先生家屬送上慰問。」

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