袁富華、蔡思韵、關錦鵬、曾麗芬、陳詠燊及李駿碩等，今晚去到正在爆發武漢肺炎疫情的尖沙咀嘴K11 Musea商場，出席「mm2新晉導演計劃2020頒獎禮」。該商場的名潮食館今日再有15宗新確診個案，而商場內的另一店舖亦有一宗確診，故商場宣佈明天起一連兩日關閉，安排商場所有租戶員工進行病毒測試。大會表示在活動開展後才獲悉相關新聞，在場已安排入場人士探熱、填寫個人聯絡資料及叮囑勿除口罩，活動亦趕在一小時內完成。活動完畢後，關錦鵬導演等嘉賓亦匆匆離開，有傳媒為員工安全亦取消派員採訪。

袁富華及蔡思韵在訪問時表示，知道該商場有小型爆發，袁富華說：「所以全程戴口罩，注意個人衞生係本身責任，自己會留意注重清潔。」蔡思韵說：「自己會小心，長期袋住消毒搓手液。」

袁富華過去與不少新晉導演合作，他表示新導演都很樂意採用他的意見，他說：「新導演都肯接受新事物，因為佢哋仲係學習階段。」袁富華表示大部份接到的新導演劇本都是有質素，不難選擇，但為了生活糊口，也不能收取零片酬。

蔡思韵指自己亦是新演員，會與導演加強溝通，增加創作難度。負責頒獎的關錦鵬希望新導演可以留意社會事情，多加生活元素。

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