香港警匪動作電影曾經有過一段輝煌時期，寂寂無名的龍虎武師是幕後功臣之一，人稱「花仔源」楊國源的老前輩於60年代曾有過光輝時刻，當過動作明星的替身。昨日楊國源師傅100歲大壽，香港特技演員公會副會長張雷與張永漢代表公會送上生日祝福。

香港特技演員公會在FB官方網頁分享賀壽照片，並表示：「適逢正月十五元宵佳節，今年也是會員楊國源（花仔源師傅）100歲壽辰。較早前我們各位會員在本會各群組送上每一句祝福語，已編輯，剪裁了充滿大家的愛在這生日卡裏，公會並且訂製了一份大壽桃慶賀他。今日由公會慈善組兩位組長，雷哥和漢哥代表公會專誠送上這份心意給楊國源（花仔源）師傅。福如東海長流水，壽比南山不老松。」

2017年香港特技演員公會的春茗晚宴上，曾向多年來為動作電影作出努力的前輩致敬，花仔源獲頒發傑出貢獻大獎。花仔源外貌比真實年齡年輕得多，精神面貌看着也不似已是百歲老人，原來當年入行，超過15歲就不受聘請，所以他申請身份證時報細了1年，曾於大戲棚打工，日薪1.5元，16歲開始跟師傅做龍虎武師，首部作品《人之初》就有雙倍收入，日薪3元，合作的導演有李海泉、唐佳、劉家良等，一直做到70多歲才正式退休，因年輕時沒儲蓄計劃，餐搵餐食餐餐清，退休後要靠綜援過活。

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