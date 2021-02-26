Netflix人氣劇《王冠》（The Crown）自去年底推出第四季，重點講述戴妃與查理斯王子的婚姻關係，隨即惹來英國皇室的關注，英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）還要求Netflix列明劇集屬虛構，以免觀眾以為是真實內容。哈里王子前日現身名嘴James Corden的電視節目大唱反調，指劇集比他和太太梅根（Meghan Markle）的報道更加真實。

哈里王子在前晚播出的《The Late Late Show》節目中，在開篷巴士上接受英國名嘴James Corden訪問，提及對劇集《王冠》的感想時表示：「他們不會扮成是新聞，這是虛構，亦是建基於真實，但當然不是嚴格的準確。我覺得看《王冠》舒服過看到關於家人、太太和我自己的新聞故事。那些故事很明顯是虛構，但卻報道成事實一樣。」哈里王子又認為劇集應該找男星Damian Lewis扮演他，而James亦搞笑地指他能扮演威廉王子。

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