李玟（CoCo）與富商樂裕民（Bruce Rockowitz）2011年結婚，一直恩愛經常出相入對，CoCo曾透露嘗試人工受孕失敗。去年在微博忽然感觸留言：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。」字語間顯得極不開心，網民猜想感情出現問題，惹來婚變傳聞。事隔多日，CoCo再於微博留言表示多謝大家關心，主動提到感情狀況：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能。」解釋心靈破碎是因為二家姐Nancy推薦她看很多心理學的書和短片，讓她產生了興趣，所以希望分享及鼓勵大家。

雖然已經主動澄清，近期CoCo的社交平台見她生活如常，但少有跟丈夫「孖公仔」合照，昨日元宵佳節，李玟在IG貼出跟丈夫與2位繼女的溫馨合照，見他們一家人相處融洽，4人笑得燦爛，在另一張家庭合照，CoCo顯得活潑舉V字手勢，打破婚變傳聞。網民都紛紛留言，祝褔他們一家生活幸褔。

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