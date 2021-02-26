新增穗珍和鉉辰內容

2021年剛剛開始不到兩個月，韓國社會就瀰漫一片校園暴力的氣氛，事件由2月頭爆出女排雙胞胎姊妹花李在英和李多英在求學時期霸凌同學開始，有多名網民先後在網上發文力數她們用言語辱罵同學，又勒索隊友兼拿刀威脅及暴打同學，最終李在英和李多英發聲明承認欺侮惡行，並向受害者道歉，但二人甜心形象盡毀，更賠上大好前途。當中二人除遭職業球隊禁賽外，同時還被國家隊除名，有機會終生無法從事排球相關職業。

接連出現爆料者

而校園暴力事件在韓國比比皆是，接連出現的爆料者，令加害者由體育界蔓延到演藝界，從而在演藝界爆發一連串的校園暴力「me too」運動。當中多位男團女團成員、一線藝人都成為網民狙擊的對象，並先後遭到爆料是校園暴力的加害者，受牽連的包括「馬舞女」泫雅、《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀、前I.O.I成員金素慧等。另外，男團Stray Kids成員鉉辰、女團本月少女成員Chuu、男團THE BOYZ成員善旴、女團EVERGLOW成員Aisha、男團MONSTA X成員基賢、男團iKON成員宋允亨都先後被爆是校園暴力加害者，牽涉的藝人越來越多。

趙炳圭疑帶頭欺凌

在演藝圈方面，憑人氣韓劇《驅魔麵館》而上位的24歲男星趙炳圭率先被翻舊賬，有網民在網上發文自稱是趙炳圭在新西蘭留學時的同學，當時遭到趙炳圭指示30多人一起用言語欺凌，又大爆趙炳圭炫耀自己的性經驗及吸大麻的經驗。

事實上早於前年，趙炳圭出演人氣韓劇《天空城堡》時已遭爆料指是校園暴力加害者，當時他所屬的事務所已否認。直到今個月他再被翻舊賬，事務所同樣發聲明否認，事後第一名爆料的網民雖然直認老屈趙炳圭，但之後再接連有兩名網民繼續發文力數趙炳圭，令到趙炳圭形象受損，昨日KBS方面更宣佈他將暫緩出演綜藝節目《Come back home》，間接被飛出節目。快查明事實真相。」

「馬舞女」泫雅

泫雅於2007年以女團Wonder Girls成員出道，事實上她早於7歲已先後進行了50多次試鏡，9歲就成為練習生，之後一直就在演藝圈打滾。而日前泫雅亦「中招」，被網民爆料指在小學五年級時遭到泫雅欺侮，指控泫雅曾聯同兩名好友一齊打其耳光。而事件爆出後，泫雅亦火速在IG親自回應事件，並強調自己從來沒有打任何人，並委屈表示自己細細個已當練習生追尋歌手夢，平日下學後已趕住回事務所受訓：「我只累積了這樣的記憶和經驗，在那幼小的心靈甚至有種被搶走的感覺，所以我想說的是，我沒有打人巴掌，亦沒有打過任何人。」

(G)I-DLE成員穗珍

女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍亦被爆霸凌同學，當中包括把同學叫到廁所打巴掌，傳短訊叫所有人排擠同學，同時又找藉口跟同學要錢，又或者搶走別人的校服、物件等，更是會用粗口鬧人的不良少女。事後穗珍坦承過去曾在好奇心驅使下食過幾次煙，又承認曾用粗口罵人，但就強調沒有使用過暴力，亦沒有傳短訊叫人排擠對方等行為。

雖然穗珍否認指控，但依然遭網民咬住唔放，日前再被爆大鑊，指她讀書時一直欺凌童星出身的徐信愛，除取笑對方樣貌外，更老屈對方吸煙。由於爆料者不斷，不少網民都要求穗珍退出(G)I-DLE，以免她連累隊友。

而穗珍所屬的事務所CUBE今日亦發表立場指穗珍希望與受害者聯絡及見面，而受害者亦在社交網上回應：「今天（指CUBE）來電話了。」但網民就指穗珍在事件發生多年後才主動聯絡對方似乎太遲，又留言：「現在才聯繫嗎？」、「找不到對受害者的關懷」等，指摘了CUBE方面遲來的應對。

《梨泰院Class》金東希

曾演出《梨泰院Class》的21歲男星金東希早於2018年時已被爆料屬校園暴力加害者，而近日一名自稱是金東希的小學同學，就在網上力數金東希曾在教室內食電子煙，又掌摑殘疾同學、叫同學幫他按摩等。事後金東希方面否認指控，並強調會採取法律行動，日前所屬事務所表示已會從民事、刑事方面採取法律行動，目前正在搜集證據，嚴懲網上惡意中傷的行為。

Seventeen成員珉奎

在各地大受歡迎的Seventeen，其23歲成員珉奎同樣遭指控於中學時期曾語言霸凌同學，又站在3、4米外向受害同學丟可樂樽，並以此為樂。對於旗下藝人爆出欺凌事件，Seventeen所屬的事務所Pledis亦即時發聲明否認，並強調向本人確認後，網民提出的指控並不屬實，而相關的文章亦已刪除。

《勁舞Dancing癲》朴慧秀

韓片《勁舞Dancing癲》的朴慧秀就慘食死貓，事關一名網民在網上發文，指一名清純形象女星求學時期愛在學校欺負同學，當中包括曾掌摑同學、打電話辱罵同學父親、強迫同學食防腐劑等，矛頭直指朴慧秀。而朴慧秀事後亦透過事務所指內容失實，但依然連累她要缺席亮相KBS電台節目《鄭恩地的歌謠廣場》及新劇《Dear.M》延播。及後網民發文更正所爆料的女藝人並非朴慧秀，令朴慧秀無辜牽涉入事件，但之後繼續有新爆料者出現，但朴慧秀方面反指爆料指是為了錢而爆料。

前I.O.I成員金素慧

前I.O.I成員金素慧於2017年已曾捲入校園暴力爭議，金素慧遭指控於中一時對同學施暴，最終提交了賠償協議金才平息事件，當時金素慧方面已否認。而到今個月再被翻舊賬，金素慧所屬事務所亦強調已經委託了警方進行調查，會對有關網民採取法律行動，絕對不會姑息。

Stray Kids成員鉉辰

男團Stray Kids的20歲成員鉉辰亦被爆料，受害者指學生時期遭到鉉辰的言語侮辱及嘲笑，同時鉉辰又不時戲弄同學，令受害者一直活在陰影之中。對於爆料，鉉辰所屬的JYP事務所經向鉉辰及其同學確認後，發現爆料文章與事實不符，並強調會採取法律行動去應對。而昨日鉉辰亦在網上公開親筆信道歉：「在此先向學生時代因我的錯誤言行而受到傷害的人，表示真誠的歉意，回想我當時的行動而感到慚愧，不管是不是故意，給他人造成無法洗去的傷害，是絕對不能原諒的，雖然有些遲，但我想當面向被我傷過的人道歉，並通過這篇文章求得寬恕。」

而今日鉉辰所屬的JYP事務所就發聲明表示鉉辰將會暫停組合活動，並指：「已與相關人士取得聯絡,為了將損失降到最低，鉉辰將中斷所有活動並進行反省。他在中學時因言語帶給他人傷害，對此感到後悔及作出反省，對受傷害人士作出真誠道歉。」

本月少女成員Chuu

本月少女的21歲成員Chuu同樣遭到網民指控她讀中學時是惡霸，只要她看不順眼，該名同學就會遭到排擠。而本月少女所屬的事務所同樣否認指控，當中更有Chuu的同學發文力撐，指Chuu絕對不是欺凌同學的人。而首先發文的爆料者事後更承認是捏造事件，但Chuu事務所就強調會繼續追究，絕對不會姑息。

THE BOYZ成員善旴

THE BOYZ的20歲成員善旴則被爆有「約會暴力」、「性騷擾」和「性言語暴力」等不良紀錄，當中他於國中時期曾涉打女友，上堂時又逃出教室在外吸煙，並經常談及淫亂話題。對於網民的指控，與其屬事務所Cre.Ker則表示：「包含身體暴力等相關施暴內容全部不是事實，對於網路上非事實之散佈和人身攻擊性侮辱、惡意貼文等會收集證據並提告。」

EVERGLOW成員Aisha

女團EVERGLOW成員Aisha就被一名聲稱是其中學同學指控，該名網民表示：「她欺負人，但成為名人而戴上了面具。當我開始跟一個和她關係密切的男人約會時，她就開始折磨我了。她告訴我她是他的前女友，問我跟他發生關係了嗎？又指自己已和他發生關係。」文中又指Aisha的欺凌越來越嚴重，曾試過激動地抓着同學的頸，令同學一直活在痛苦中。對於爆料，Aisha所屬的事務所同樣否認指控：「已經向本人進行確認，確認了是虛假的。她甚至不知道該名網民是誰，請要停止散播虛假訊息，我們將採取強而有力的法律行動來保障藝人的名譽。」

MONSTA X成員基賢

男團MONSTA X的27歲成員基賢早於2015年及今年先後遭到同一名網民狙擊，指控他於讀書時期搶同學錢，又要求同學代他買煙，當中網民更指因為遭到基賢的施暴令他一度有輕生念頭。而基賢所屬的事務所亦發表立場，指有關指控完全並非事實，並會透過法律行動來遏止謠言。而基賢昨日就發文認自己學生時代並非好學生，曾做過一些學生不應該做的行為，為此向自己在學生時代不成熟的言行而受過傷害的人道歉。

iKON成員宋允亨

天團BIGBANG師弟團iKON成員宋允亨同樣捲入是非，他被爆曾批評女同學的樣貌，令到女同學自尊心受創及活得生不如死，只要每次有涉及宋允亨的爆料文章出現，就會被fans所威脅，所以最終令該名網民刪文章免麻煩，直到今次演藝圈發生一連串校園暴力的事件，爆料文又再次曝光。不過除了爆料外，有不少自稱是宋允亨的同學的網民就大讚他十分善良，絕對不會做出爆料文章的行為。

ITZY成員Lia

有網民發表「遭2000年出生的人氣女偶像校園暴力」的文章，文中指人氣偶像在中學時曾對網民言語暴力，後來對方以偶像歌手身份出道後，網民曾在網上公開了自己是受害者一事，但反被事務所起訴，因此發文尋求幫助。而根據文章中出生年份和畢業中學等資料，外界推測該人氣女偶像是女團ITZY的20歲成員Lia。事後Lia所屬的JYP否認傳聞，並指發文內容明顯是虛假事實，會進行起訴。

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