7年前的《狂舞派》闡述年輕人為理想可以「去到幾盡」，故事勵志。7年後黃修平導演的《狂舞派3》再現，目前已在上映，截至前日（25日）票房約為330萬元。難得的是導演捨易取難，放棄食老本，話鋒一轉借年輕人向地產霸權作出控訴。

《狂舞派3》沿用上一集演員，包括楊樂文（Lokman@MIRROR）同劉敬雯（奶茶），《狂舞派》促成劉皓嵐（劉小華）拜奶茶為師習舞。三人早前為電影宣傳，在電影主要取景地觀塘接受《蘋果》訪問，Lokman形容三人的合作駕輕就熟，他說：「我同奶茶由第一集開始合作，成日跳舞、食飯見面，經常有教小華跳舞，而奶茶間中都有做客席導師教我哋啲小朋友。大家有時都訴吓苦、安慰，默契係越來越好，我哋跳同一樣舞種，大家溝通語言好相似。」

Lokman望成家置業

今集故事集中在觀塘發生，拍攝地點離不開九龍東，Lokman說這一帶聚集五湖四海人物，打從偉業街到鴻圖道一帶，不少人從事廣告工作，不乏有性格亦有型的男女。新一集主題講地產霸權，土地問題對31歲的Lokman而言體會頗深，他說：「我哋租排舞室都係幾個人夾錢，但係地方唔大，容納7至8人已經擠逼，亦可以話『親切』，就係呢個城巿搞藝術嘅特色。要喺香港擁有物業，夢想比《狂舞派》首集更加大，好唔容易，當然想擁有自己地方，年紀都差不多，好似快要成家立室，點都要有層樓傍身。」

經歷一年疫情，Lokman指去年整年生活困難，但趁有時間，重新認識自己、沉澱思考是否喜歡跳舞、演戲，他說：「我係阿Q精神，上年我辛苦，大家都辛苦，即係唔辛苦。由《狂舞派》到MIRROR隊長，自己轉變好大，細個時對事情反應好大，會忽略身邊人，踏足社會耐咗，知道人哋都緊要，嘗試理解人哋，自己成熟咗，脾氣都冇以前咁大。」

奶茶︰每吋都係錢

奶茶在首集曾經在觀塘排練對戲，她說：「觀塘對我嚟講生命力好重，有無窮無盡嘅潛能。」奶茶認同土地問題是香港代表性議題，沒有面對過就不算香港人，她說：「自己開咗跳舞室，好深感受，每吋都係錢，這就是香港！對我嚟講，可以租到一個好地方已經好好，因為呢幾年香港人都辛苦，唔係淨係呢一代人上車難，下一代都難，繼續做好自己。」

去年的疫情更令奶茶醒覺：「疫情令我個人更加貼地，我嘅理想更確實，疫情叫醒咗我，唔好淨係追夢，生活係要，疫情係我哋實現理想嘅培訓班，令我更踏實。作為自由身舞者，疫情係直接打落我身上，手停口停，冇地方跳舞，我教小朋友跳舞，要確保佢哋安全，逆境求生，轉網上進行，唔得就再諗；唔好（喺）呢段時間放棄自己理想，反而要更強，唔識就學到識，我仲逆巿開學校，學好去經營。」

三人行有默契

Lokman與奶茶相識已逾十年，奶茶說：「其實簡單一個呼吸，我哋已經有聯繫。」她講到身邊的劉小華在看完《狂舞派》後，要求拜師學舞，間接促成今次在續集的合作︰「小華天分好高，適合跳locking街舞，好有能量，佢亦花咗好多苦功。」同時間小華亦得到Lokman私授男士動作舞技的心得，可謂習兩家大成。

奶茶講到好友Lokman近年轉變很大，她笑說：「佢而家係MIRROR隊長，佢嘅努力獲得認同，好戥佢好開心，冇變嘅就係默契，夾舞嘅時候，似曾相識嘅感覺就會返嚟。」

12歲的小華不只當奶茶是舞蹈老師，亦視她為奶媽：「我睇《狂舞派》時大概4歲，當時入戲院睇優先場，謝票時見到奶茶姐姐同全部演員，發現街舞原來咁好睇，我就叫媽咪幫我報跳舞，問咗一年，終於遇到姐姐教我跳舞。佢哋兩位教得好好，如果學唔到跳舞，我本身一啲都唔識跳，姐姐由第一個動作開始教，真係發掘到自己啱做呢樣嘢，自己有目標，就係勁過佢哋。」

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