樂壇天后Lady GaGa一向視狗如命，她飼養的三隻法國鬥牛犬大前晚在洛杉磯遇上匪徒，其中兩隻不幸被人擄走，而負責放狗的30歲男子Ryan Fischer更被兩名賊人開槍打傷，身在羅馬的GaGa即懸紅50萬美元（約390萬港元）找尋愛犬下落，卻被前FBI探員抨擊。

父親安慰要堅強

為GaGa遛狗的Ryan於大前晚10時左右帶同三隻法國鬥牛犬Koji、Miss Asia和Gustav在西荷李活散步，其後一輛房車突然向他靠近，兩名匪徒下車後，舉槍要求Ryan交出鬥牛犬。Ryan反抗時，被匪徒以半自動手槍開槍擊中胸口，Koji和Gustav被賊人搶走，而Miss Asia則成功逃脫。從附近鄰居的閉路電視可見，Ryan中槍後倒地呻吟，Miss Asia在匪徒離開後跑回Ryan身旁，他在警方到場時仍然清醒及能夠與警員對答。

於羅馬拍攝新片《Gucci》的GaGa事後懸紅50萬美元追尋愛犬下落，並承諾不會過問詳情，只希望Koji和Gustav能夠平安無事。不過一名前FBI探員Frank Montoya Jr就公開指摘GaGa的舉動會影響警方調查，而且變相鼓勵匪徒偷走名人的寵物以換取贖金。父親Joe Germanotta在事發後與GaGa多次聯絡，亦安慰GaGa叫她堅強。Joe還向傳媒證實Ryan是家族朋友，但不清楚其現時情況，八卦網站TMZ報道指Ryan進展良好。

疑支持拜登惹禍

法國鬥牛犬一般在美國售價約為1,500至3,000美元（約11,700至23,400港元），而純種狗的身價更可高達一萬美元（約78,000港元）。警方暫未清楚匪徒是否鎖定GaGa為目標，但有消息人士透露，她曾經高調表態支持拜登，又在他的就職典禮上獻唱，可能因而成為兇徒的犯案對象。擄狗事件發生後，不少圈中人都回應，當中在狗仔扮靚真人騷《Pooch Perfect》擔任主持的澳洲肥妹女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）向傳媒表示事件惡心。