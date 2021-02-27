韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季上周開播，人物關係更加混亂，昨晚播出的第3集中，再婚的金素妍與前夫尹鐘焄二度咀嘴，刺激上、下兩部收視再升至新高，分別達18.9%及22.3%，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季和第二季。

用金賢秀做擋箭牌

承接上集，Eugene因做了手術令聲帶復原，成為金素妍的幕後代唱，金素妍得知事實後大感驚訝，Eugene更以此威脅對方，要求金素妍隱退，並表示自己的復仇計劃現在才正式開始。不過金素妍就利用Eugene的女兒金賢秀做擋箭牌，原來金賢秀瞞着媽媽找到金素妍，希望對方能安排自己重新返回清雅藝術高中，令Eugene陷入兩難。

至於Eugene成為金素妍幕後代唱一事亦被嚴基俊查出，而在酒店等待着嚴基俊的金素妍，打開門後卻看到前夫尹鐘焄，尹鐘焄更突然靠近金素妍，並再度咀嘴對方，同一時間嚴基俊亦打開酒店房門走了進去，未知嚴基俊有否目擊到兩人咀嘴。

三集咀3次

此外，繼上季嚴基俊艷福無邊，與三名女主角都有親密戲份後，今季就輪到尹鐘焄，事關劇集只播出的了3集，他就已經上演了三次吻戲，引起劇迷熱議。

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